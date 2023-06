Moskitos schnappen sich zwei vielversprechende Talente

Essen. Oberligist Moskitos Essen holt 19-jährigen Stürmer aus Iserlohn und 18-jährigen Torwart aus Mannheim. So denken die Neuen über ihren neuen Klub.

Wochenlang gaben die Moskitos keinen Neuzugang bekannt, nun meldet der Eishockey-Oberligist gleich den dritten innerhalb von sechs Tagen – der kommt ausgerechnet vom Seilersee: Tim Lutz wechselt aus dem Nachwuchs des Erstligisten Iserlohn Roosters an den Westbahnhof. Der 19-Jährige wird zudem seine Ausbildung bei einem Moskitos Partner fortsetzen.

Lutz durchlief die komplette Jugendabteilung bei den Young Roosters und verbuchte in der letzten Saison als Kapitän des U20-DNL-Teams in 45 Spielen satte 86 Punkte (38 Tore, 48 Assists). „Tim hat sich in der Vorsaison verletzt, kam aber sehr gut zurück und ist ein smarter Spieler mit großem Spielverständnis, muss aber noch ein wenig an seiner Physis arbeiten“, erklärt Moskitos-Coach Danny Albrecht.

Der variabel einsetzbare Angreifer wird seine Heimatstadt und die Komfortzone mit seinem Wechsel erstmals verlassen. „Danny hat sich schon früh um mich bemüht und ich habe sofort das Vertrauen gespürt, das er mir entgegenbringt. Das ist für mich als junger Spieler - insbesondere in der ersten Profisaison - sehr wichtig“, sagt Lutz.

Moskitos Torwart Justus Roth kommt von den Jungadlern Mannheim

Erst 18 Jahre alt ist Torwart Justus Roth, der von den Jungadlern Mannheim kommt. „Für mich fühlt es sich richtig und wichtig an, meine Profikarriere an einem Traditionsstandort wie Essen zu beginnen“, erklärt der Torhüter. Mit der Mannheimer U20 gewann er Anfang April den DNL-Meistertitel. Der gebürtige Karlsruher durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften in Mannheim und wurde bereits in die deutsche U16- und U18-Nationalmannschaft berufen.

In Essen wird sich Roth hinter Stammtorhüter Bastian Flott-Kucis einreihen. „Justus ist ein vielversprechendes Torhütertalent, das wir behutsam ans Senioren-Eishockey heranführen wollen“, sagt Moskitos-Coach Danny Albrecht.

Kader-Übersicht

Tor: Bastian Flott-Kucis, Justus Roth.

Abwehr: René Behrens, Fabio Frick, Niklas Heyer, Tim Junge, Michael Gottwald.

Angriff: Enrico Saccomani, Alexej Dmitriev, Robin Slanina, Sandis Zolmanis, Elvijs Biezais, Alexander Komov, Lars Stelzmann, Nicolas Cornett, Tim Lutz.

