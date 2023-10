Moskitos im Höhenflug: 9:2 in Herford und Spitzenreiter

Herford. Eishockey-Oberligist Moskitos liefert beim Herforder EV eine Gala-Vorstellung und gewinnt 9:2. Darum brauchen Essener zwei Drittel Anlaufzeit.

Glückliche Gesichter bei den Spielern und reichlich Applaus von den mitgereisten Anhängern für den neuen Spitzenreiter: Die neue Saison könnte kaum besser laufen für die Moskitos Essen. Nach dem ebenso verdienten wie souveränen 9:2 (2:0, 0:1, 7:1)-Kantersieg beim Herforder EV grüßt der Essener Eishockey-Oberligist von der Tabellenspitze – eine schöne Momentaufnahme.

Fest steht aber auch: Der erste Eindruck der jungen Mannschaft ist absolut überzeugend und macht allen Beteiligten am Westbahnhof so richtig Bock auf mehr. Durch die Gala-Vorstellung sicherten sich die „Mücken“ den fünften Sieg in Folge, der gleichzeitig der dritte im dritten Auswärtsspiel war. Die Serie ausbauen können die Moskitos am Freitag (20 Uhr) bei den Rostock Piranhas und am Sonntag (18.30 Uhr, Westbahnhof) zu Hause gegen die Saale Bulls Halle.

Moskitos Essen und Herford starten mit offenem Visier

Die Gäste gingen die Aufgabe in Ostwestfalen mit unveränderten Reihen im Vergleich zum 3:2-Derbysieg am Freitag gegen Duisburg an. Beide Oberligisten starteten mit offenem Visier. Vorsichtiges Abtasten in der Anfangsphase? Darauf verzichteten beide Seiten. Die Ice Dragons setzten sich im ersten Drittel zwar zunächst immer mal wieder in der gegnerischen Zone fest und verbuchten einige Abschlüsse, mehr und gefährlichere Szenen hatten aber die „Mücken“ – unter anderem durch eine Doppelchance von Alexej Dmitriev und Dennis Reimer (7.) oder Enrico Saccomani (12.), der bei seiner Direktabnahme das leere Tor verfehlte.

Es ging hin und her, Essen erhöhte den Druck – und belohnte sich für den Aufwand. Fabio Frick brachte die Scheibe in die Mitte, Alexander Komov scheiterte zunächst noch an HEV-Goalie Kieren Vogel, verwandelte aber den zweiten Versuch – 1:0 (12.). Knapp anderthalb Minuten später legte Saccomani die Scheibe ab auf den Letten Sandis Zolmanis, der genug Zeit hatte, Maß zu nehmen und ins linke Eck abschloss – 2:0 (14.).

„Auswärtssieg, Auswärtssieg!“, skandierten die Essener Fans. So weit war es noch nicht, aber die „Mücken“ blieben weiter auf dem Gaspedal: Nachdem sie auch während des ersten Herforder Powerplays ihre hundertprozentige Unterzahl-Erfolgsquote aufrechterhalten hatten, drängten die Gäste im Mittelabschnitt auf den dritten Treffer. Immer wieder hatten die Moskitos frühe Scheibengewinne, ließen Herford kaum Luft zum Durchatmen.

Moskitos lassen zunächst die Effektivität erneut vermissen

Ein weiterer Treffer wollte trotz drückender Überlegenheit nicht fallen – auch weil der ESC eine fünfminütige Überzahl zu nervös ausspielte. Die Gäste schnürten die Hausherren weiter in deren Zone, Vogel verhinderte einen höheren Rückstand.

Wie schon gegen Duisburg waren die Moskitos nicht effektiv, belohnten sich nicht für den dominanten Auftritt, was diesmal bestraft wurde. Aus dem Nichts verkürzten die Hausherren: Moskitos-Torwart Bastian Flott-Kucis verschätzte sich und vertändelte die Scheibe hinter dem eigenen Tor. Herfords Logan Denoble traf zum 1:2 (35.). Der Anschlusstreffer gab den Gastgebern etwas Aufwind, doch auch ihr zweites Powerplay blieb erfolglos. Dasselbe galt zu Beginn des Schlussdrittels für die Gäste, die den alten Abstand aber dennoch zügig wiederherstellten – mit neuen Mitteln. Elvijs Biezais zog von außen ab, Saccomani fälschte die Scheibe ab ins Tor – 3:1 (44.).

Nach einem schnellen Umschaltmoment legte Cornett die Scheibe zurück vor das Tor auf Youngster Tim Lutz, der keine Mühe hatte, Vogel zu überwinden (48.). 14 Sekunden später stellte Zolmanis auf 5:1, nachdem er den HEV-Goalie clever ausstiegen ließ (48.). Da war sie, die bislang vermisste Effektivität. Essen behielt weiter die Kontrolle, ließ nicht nach – auch, wenn Herford schnell auf 2:5 verkürzte (49.).

Kurze Zeit später dürfte Torhüter-Talent Justus Roth sein Oberliga-Debüt im Moskitos-Trikot feiern und hielt seinen Kasten in den Schlussminuten sauber. In Gefahr geriet der Essener Auswärtssieg zu keinem Zeitpunkt mehr.

So haben sie gespielt

Herforder EV – Moskitos 2:9.

Drittel: 0:2, 1:0, 1:7. Tore: 0:1 Komov (12), 0:2 Zolmanis (14.), 1:2 (35.), 1:3 Saccomani (44.), 1:4 Lutz (48.), 1:5 Zolmanis (48.), 2:5 (49.), 2:6 Anton (51.), 2:7 Behrens (57.), 2:8 Gottwald (58.), 2:9 Komov (60.).

Strafminuten: Essen 6 – Herford 9. Zuschauer: 737.

