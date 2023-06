Moskitos holen jungen Verteidiger vom Rivalen aus Herne

Essen. Michael Gottwald wechselt innerhalb der Eishockey-Oberliga vom Herner EV zu den Moskitos. Das spricht für die Verpflichtung des 20-Jährigen.

Die Moskitos Essen haben den fünften Spieler verpflichtet, der in der letzten Saison noch für den Erzrivalen Herner EV in der Eishockey-Oberliga aufgelaufen ist. In Michael Gottwald kommt ein junger Verteidiger an den Essener Westbahnhof.

Den 20-Jährigen zog es erst im vergangenen Sommer nach Herne, in seiner ersten kompletten Oberliga-Saison verbuchte er dort in insgesamt 50 Spielen zehn Assists. Moskitos-Trainer Danny Albrecht, der Gottwald nach Herne gelotst hatte, konnte den Juniorennationalspieler offenbar erneut von seinem Weg überzeugen: „Ich kenne nicht nur die Spielphilosophie des Trainers, sondern natürlich auch einen großen Teil meiner künftigen Mitspieler. Deswegen wird die Eingewöhnung kein großes Problem sein“, erklärt die neue Rückennummer 87 der Moskitos. „Ich hoffe, dass ich neben meiner persönlichen Entwicklung auch meinen Beitrag zum Teamerfolg leisten kann.“

Moskitos-Trainer Albrecht sieht spielstarken Neuzugang

Der gebürtige Rosenheimer wurde in seiner Heimatstadt bei den Starbulls ausgebildet und durchlief beim DEL2-Aufsteiger sämtliche Jugendmannschaften, ehe es ihn 2021 in die Nachwuchs-Abteilung des Augsburger EV zog. In derselben Saison sammelte er allerdings per Förderlizenz für die Starbulls erste Oberliga-Erfahrung, bevor er ins Ruhrgebiet wechselte.

„Gotty ist ein junger Verteidiger mit sehr guten Anlagen. Seine Stärken liegen eindeutig im Spiel mit der Scheibe. Trotz seiner erst 20 Jahre ist er schon sehr abgeklärt und souverän“, erklärt Moskitos-Trainer Albrecht. „Er soll in dieser Saison bei uns den nächsten Step machen. Wir freuen uns, dass er sich trotz anderer Angebote für uns entschieden hat.“

Moskitos Kader-Übersicht 2023/24

Tor: Bastian Flott-Kucis.

Abwehr: René Behrens, Fabio Frick, Niklas Heyer, Tim Junge, Michael Gottwald.

Angriff: Enrico Saccomani, Alexej Dmitriev, Robin Slanina, Sandis Zolmanis, Elvijs Biezais, Alexander Komov, Lars Stelzmann, Nicolas Cornett.

