Moskitos gehen nun als Verfolger ins Heimspiel gegen Herford

Rostock. Eishockey-Oberligist Moskitos rutscht nach 2:3-Niederlage bei den Rostock Piranhas auf den zweiten Platz ab. So lief die Begegnung an der Ostsee.

Die Moskitos müssen den Platz an der Sonne räumen: Nach der 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)-Niederlage nach Verlängerung bei den Rostock Piranhas hat der Essener Eishockey-Oberligist die Tabellenführung an die Hannover Scorpions abgegeben und ist auf den zweiten Rang abgerutscht. Nur ein Punkt floss auf das Konto der „Mücken“, für die es die erste Pleite nach zuvor drei Siegen in Folge war. Eine neue Serie können die Moskitos am Sonntag (18.30 Uhr, Westbahnhof) starten, wenn der Herforder EV in Essen zu Gast ist.

Bei den Gästen kehrten in Rostock die Angreifer Maksim Anton und Johannes Oswald, die beim jüngsten 4:3-Auswärtssieg gegen die Icefighters Leipzig nicht zum Aufgebot zählten, in den Kader zurück. Stammtorhüter Bastian Flott-Kucis startete. Als Backup nahm nicht wie zuletzt DEG-Förderlizenztorhüter Leon Hümer, sondern Justus Roth auf der Bank Platz.

Erste Reihe der Moskitos sorgt wieder mal für die Führung

Seine Teamkollegen kamen mit Schwung aus der Kabine, tauchten gleich gefährlich vor dem Rostocker Tor auf. Unter anderem scheiterte Essens Robin Slanina nach einem schlimmen Fehler der Piranhas in der eigenen Zone an Torhüter Sebastian Albrecht (2.). Doch die Führung ließ nicht lange auf sich warten: Der Lette Elvijs Biezais startete auf der rechten Außenbahn durch und passte die Scheibe in die Mitte, wo sich Landsmann Sandis Zolmanis von seinem Gegenspieler lösen und Albrecht überwinden konnte (4.) – 1:0 für Essen.

Verteidiger Niklas Hane und Torschütze Elvijs Biezais kassierten mit den Moskitos in Rostock eine 2:3-Niederlage. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Einmal mehr war die erste Reihe der Moskitos zur Stelle. Es entwickelte sich ein Anfangsdrittel mit leichten Vorteilen für die Moskitos, die sich immer mal wieder kurzzeitig in der Rostocker Zone festsetzten und die Mehrzahl an Chancen hatten. Aber auch die Gastgeber fanden im Laufe des ersten Abschnitts besser in die Begegnung und hatten Pech, als bei Keegan Dansereaus Schuss der Innenpfosten im Weg stand (6.).

Dass die Essener Führung auch im Mitteldrittel hielt, war auch ein Verdienst der stabilen Defensive, die den Piranhas zuerst kaum Platz in deren Angriffszone ließ. Die Moskitos beschäftigten den Gegner ihrerseits weiterhin fleißig in dessen Zone, bis Rostock es nach knapp acht Minuten erstmals schaffte, über einen längeren Zeitraum Druck aufzubauen und die Schlagzahl deutlich erhöhte.

Moskitos befreien sich in Rostock vom Druck mit dem 2:0

Jetzt wackelte die Essener Defensive, die aber auch die erste Unterzahlsituation an diesem Abend erfolgreich verteidigte. Wie stoppt man die Druckphase des Gegners am besten? Durch einen eigenen Treffer: Zolmanis umkurvte einen Gegenspieler, legte die Scheibe ab vor das Tor, wo Biezais zum 2:0 abschloss (34.) – wichtig zu diesem Zeitpunkt. Wieder schlug das lettische Angriffsduo der Moskitos zu. Doch Rostock blieb dran und verkürzte durch einen Schuss von der linken Seite, der entscheidend ins Essener Tor abgefälscht wurde (38.). Die Hausherren drängten noch vor der zweiten Pause auf den Ausgleich – ohne Erfolg. Essen konnte durchatmen.

Rostock knüpfte zu Beginn des Schlussdrittels zunächst an die Druckphase an, bis die Moskitos wieder mehr Zugriff bekamen und für Befreiung sorgen konnten. Mit ihrem griffigen Forechecking machten die „Mücken“ es den Piranhas phasenweise enorm schwer, von hinten aufzubauen. Die Gäste ließen kaum noch etwas zu – und wenn, dann rettete Bastian Flott-Kucis nach einem gefährlichen Rostocker Konter gleich doppelt (48.).

In der Verlängerung trifft Rostock schnell zum Heimsieg

Doch als die Piranhas dann wieder regelmäßig in der Essener Zone vorstellig wurden, dauerte es nicht lange bis zum Ausgleich: Nach einem Querpass vor dem Tor schob Oscar Bejmo im Rücken der Verteidiger unbedrängt zum 2:2 ein (54.). Weder die Gäste noch die Hausherren wurden auf der Suche nach dem Lucky Punch in den Schlussminuten der regulären Spielzeit fündig.

In der Overtime ging es dann ganz schnell – und Rostock durfte jubeln: Mike Mieszkowski kurvte durch die Essener Zone und schloss ab zum 3:2-Siegtreffer für die Piranhas (61.).

So haben sie gespielt

Rostock Piranhas – Moskitos 3:2 n.V.

Drittel: 0:1, 1:1, 1:0, 1:0.

Tore: 0:1 Zolmanis (4.), 0:2 Biezais (34.), 1:2 Voronov (38.), 2:2 Bejmo (54.), 3:2 Mieszkowski (61.).

Strafminuten: Essen 2 – Rostock 0. Zuschauer: 1061.

