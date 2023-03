Moskitos: Frick überzeugt selten und bleibt – Albrechts Plan

Essen. Fabio Frick überzeugte bei den Moskitos Essen defensiv nur selten. Darum hat Eishockey-Oberligist seinen Vertrag dennoch verlängert.

Bis zur Vorstellung des zweiten Kontingentspielers für die neue Saison, die die Moskitos Essen in der vergangenen Woche bereits angekündigt hatten, müssen sich die ESC-Fans noch etwas gedulden. Im Umfeld wurde in den letzten Tagen intensiv spekuliert, dass die „Mücken“ Elvijs Biezais für die zweite Ausländerposition verpflichten könnten, was sich mit Informationen dieser Redaktion deckt.

Statt der Verpflichtung des Letten hat der Essener Eishockey-Oberligist nun aber die nächste Vertragsverlängerung verkündet: Fabio Frick wird auch in der nächsten Spielzeit, seiner insgesamt fünften, am Westbahnhof auflaufen. Dass das Arbeitspapier des Verteidigers verlängert werden würde, hatte sich bereits angedeutet, nachdem Frick als Zugang für die Bundesliga-Mannschaft der Hockeyskater der Moskitos vorgestellt wurde – eine Selbstverständlichkeit war die Verlängerung aber nicht.

Moskitos Essen: Fricks Verlängerung war keine Selbstverständlichkeit

„Wir hatten sehr gute Gespräche mit Fricko bezüglich der Vertragsverlängerung. Beide Seiten wissen, dass wir im Sommer im athletischen Bereich arbeiten müssen“, erklärt Trainer Danny Albrecht.

Während der abgelaufenen Saison wurde Frick im Umfeld immer wieder vorgeworfen, er habe enorme Defizite im athletischen Bereich. Der 24-Jährige war den gegnerischen Stürmern oftmals läuferisch unterlegen, leistete sich einige Patzer in der Defensive und hatte insgesamt einen wesentlichen Anteil an der Instabilität der Essener Verteidigung. Keine Argumente für eine Verlängerung, oder?

Die lieferte der gebürtige Freiburger allerdings in der Offensive. „Dass viel Potenzial in ihm steckt, sieht man daran, dass er mit seinen immer noch erst 24 Jahren schon zu den 25 punktbesten Verteidigern in den beiden Oberligen zählt“, so Albrecht. Frick war im letzten Jahr fester Bestandteil der Essener Überzahlformation und überzeugte immerhin durch seinen Offensivdrang, den er mit 36 Scorerpunkten (Vier Tore, 32 Assists) in 56 Spielen untermauerte.

Alle News aus der Essener Sportszene.

Moskitos Kader-Übersicht 2023/24

Tor: -

Abwehr: René Behrens, Fabio Frick, Tim Junge (?).

Angriff: Enrico Saccomani, Alexej Dmitriev, Robin Slanina, Sandis Zolmanis.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen