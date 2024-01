Moskitos fördern auch einen Youngster mit NHL-Perspektive

Essen. Eishockey-Oberligist Moskitos setzt in dieser Saison verstärkt auf Förderlizenzspieler. So bewertet Trainer Albrecht die Talente.

Dass die Moskitos Essen trotz des jüngsten Null-Punkte-Wochenendes eine mehr als überzeugende Saison spielen, hat viele Gründe. Einer, der nicht immer direkt ins Auge fällt: Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den beiden Kooperationspartnern Düsseldorfer EG (DEL) und Krefeld Pinguine (DEL2). Unter Trainer Danny Albrecht setzt der Essener Eishockey-Oberligist in dieser Saison verstärkt auf die Unterstützung der Förderlizenzspieler.

Zehn Talente aus Düsseldorf und Krefeld haben die Moskitos gemeldet, sechs kommen in Essen regelmäßig zum Einsatz. Damit sie auch in den Playoffs für die „Mücken“ spielberechtigt sind, müssen sie in der Hauptrunde mindestens zehn Spiele absolviert haben. Vor den Aufgaben gegen die Rostock Piranhas am Freitag (20 Uhr, Westbahnhof) und bei den Hammer Eisbären am Sonntag (18.30 Uhr) gibt Trainer Albrecht einen Überblick über Planungen und Perspektiven der Talente.

Vor allem auf diese Talente setzen die Moskitos

David Lewandowski (DEG): Der erst 16 Jahre alte Angreifer gilt als größtes Talent aus dem Düsseldorfer Nachwuchs seit Jahren. Für die Moskitos lief Lewandowski mitunter sogar schon in der ersten Reihe und im Powerplay auf und fügte sich nahtlos ein. Ein Qualitätsunterschied zu seinen Mitspielern? Nicht erkennbar. „Ein unfassbares Talent“, schwärmt Albrecht. „An der Scheibe hat er die Ruhe und die Kaltschnäuzigkeit schon in dem jungen Alter.“ Im körperlichen und läuferischen Bereich sehe man noch das junge Alter. „Aber das kommt mit der Zeit. David ist meiner Meinung nach einer der nächsten Top-Draft-Picks aus dem deutschen Eishockey für die NHL.“ Spiele für die Moskitos: 7.

Moskitos-Trainer Albrecht schwärmt von DEG-Torhüter Hümer

Leon Hümer (DEG): Der 18-jährige Torhüter, der keine typische Torwart-Statur hat, überzeugte bei den Moskitos bislang auf ganzer Linie – unter anderem bei den beiden Heimsiegen gegen Spitzenreiter Hannover Scorpions. Bei der DEG zählt Hümer nominell bereits zum DEL-Kader, ist aber noch ohne Einsatz – der dürfte perspektivisch aber nur eine Frage der Zeit sein. „Super abgeklärt, super kaltschnäuzig und ein sehr lustiger Charakter, der gegenüber den Jungs eine gewisse Ruhe ausstrahlt und mit seinen 18 Jahren schon sehr weit ist“, sagt Albrecht. Spiele: 5.

Torwart Leon Hümer überzeugt bei den Moskitos bislang auf ganzer Linie. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Carl Konze (KEV): „Für Carl wird der Weg aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen irgendwann mal ganz nach oben führen“, sagt Albrecht. Der 1,97 Meter große und 93kg schwere Verteidiger ersetzte zuletzt den erkrankten Michael Gottwald in der zweiten Reihe und machte einen guten Job. Beim 3:2-Heimsieg erzielte Konze (19) sogar seinen ersten Treffer im Moskitos-Trikot. In Krefeld unterzeichnete er vor der Saison einen U21-Fördervertrag und stand in dieser Saison bereits fünfmal im DEL2-Kader. „Carl hat meiner Meinung nach innerhalb dieser Saison einen großen Sprung gemacht und sich an das Niveau angepasst“, so Albrecht. Spiele: 20.

Ich würde mich freuen, alle im nächsten Jahr wiederzusehen. Moskitos-Trainer Danny Albrecht über die Förderlizenzspieler

Niclas Focks (KEV): Mit dem 18 Jahre alten Angreifer arbeitete Albrecht schon bei der U18-Nationalmannschaft zusammen. „Er hatte einen sehr, sehr schweren Start, weil er mit einer Verletzung in die Saison gekommen ist“, so Albrecht. Focks hat wie Konze vor der Saison einen U21-Fördervertrag bei den Pinguinen unterschrieben und zählte bereits achtmal zum DEL2-Kader. „Er ist ein klassischer Grinder, der ganz viel körperliche Präsenz ins Spiel reinbringt. Für „Focksi“ sehe ich auch eine rosige Zukunft“, so Albrecht. Spiele für die Moskitos: 18.

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Es soll nicht sein - wieder eine Niederlage gegen Herne Die ESC Wohnbau Moskitos verlieren das Derby gegen den Herner EV mit 3:4. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Das sagt Moskitos-Coach Albrecht zu Seidel und Hüserich

Philipp Seidel (DEG): „Philipp ist für sein Alter körperlich schon sehr, sehr weit. Gerade im defensiven Bereich ist er eine absolute Verstärkung“, sagt Albrecht. In diesen Punkten ist der 19-jährige Verteidiger sicherlich perspektivisch ein DEL-Kandidat, aber: „Er muss noch ein bisschen lernen, sich offensiv mit einzubringen und dort seine Qualitäten und mehr Selbstvertrauen entwickeln, um im Oberliga-Bereich zu beginnen.“ Spiele: 8.

Jannis Hüserich (DEG): Der 19-jährige Verteidiger war zu Beginn der Saison noch gar nicht auf Albrechts Radar, überzeugte ihn aber im Training. „Deswegen hat er sich die Spiele verdient“, sagt Albrecht, der für Hüserich einen Umweg auf dem Weg nach oben sieht. Ob sein Weg in die DEL führt? Noch fraglich... Spiele: 8.

Verteidiger Carl Konze von den Moskitos hat allein schon die körperlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Laufbahn. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Moskitos-Trainer Albrecht vor Playoffs: „Brauche sie auch hier“

Diese sechs Spieler wollen die Moskitos bis zum Hauptrundenende auf zehn Spiele bringen, damit sie in den Playoffs spielberechtigt sind. Wie die Planung für die Playoffs genau aussieht, ist noch unklar. „Da müssen wir gucken, wie die Playoffs für die Düsseldorfer in der DNL verlaufen. Klar, wünsche ich den Jungs viel Erfolg, aber ich brauche sie auch hier“, sagt Albrecht. Wie die Zusammenarbeit über die Saison hinaus mit den Kooperationspartnern und den Spielern fortgesetzt wird, steht ebenfalls noch nicht fest. „Ich würde mich aber freuen, alle im nächsten Jahr wiederzusehen“, so Albrecht.

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Essen lesen Sie hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen