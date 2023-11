Moskitos festigen mit siebten Heimsieg in Folge Rang zwei

Essen. Eishockey-Oberligist Moskitos feiert 4:2-Heimsieg gegen die Saale Bulls Halle. So haben Essener die beeindruckende Heimserie ausgebaut.

Als das Heimspiel gegen die Saale Bulls Halle zu kippen drohte, die Gäste gerade ausgeglichen hatten, schalteten die Moskitos Essen eindrucksvoll einen Gang hoch: Der Lette Sandis Zolmanis passte in die Mitte auf Enrico Saccomani, der die Scheibe aus zentraler Position eiskalt in den Winkel schnürte – das 2:1 (37.).

Der ESC war wieder da – und ließ sich auch durch die Schrecksekunde, als Leistungsträger Elvijs Biezais nach einem Schlag zwischen die Beine das Eis mit schmerzverzerrtem Gesicht verlassen musste (38.), nicht ausbremsen. Schon im ersten Drittel konnte Dennis Reimer mit Schulterproblemen nicht weitermachen. Im Vier-gegen-Vier bewies Niklas Hane seine Übersicht, spielte auf die andere Seite, wo Zolmanis die Fans mit seiner Direktabnahme jubeln ließ (40.).

Halle verkürzte im Schlussdrittel noch einmal, Zolmanis aber sicherte den Moskitos in vorletzter Minute den 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)-Heimsieg vor 1100 Zuschauern. „Super Essen, super Essen!“, schallte von den Rängen am Westbahnhof. Nach dem 6:3-Derbyerfolg in Duisburg haben die „Mücken“ durch den dritten Sieg in Folge den Vorsprung auf Platz drei auf sieben Punkte ausgebaut.

Essen mit gleicher Formation wie beim Derbysieg in Duisburg

Die Gastgeber starteten unverändert gegenüber dem Derbysieg an der Wedau in das Heimspiel gegen Halle. Bastian Flott-Kucis stand erneut zwischen den Essener Pfosten. In einem insgesamt ausgeglichenen Anfangsdrittel, in dem sich beide Teams zuerst neutralisierten, mussten die „Mücken“ viel Zeit in der eigenen Zone verbringen, die Saale Bulls kamen immer wieder zum Abschluss – allerdings nur selten wirklich zwingend.

Zwei Powerplays der Gäste verteidigten die Moskitos als bestes Unterzahlteam der Liga gewohnt souverän. Richtige Druckmomente in der Offensive konnten sie allerdings nicht kreieren, Enrico Saccomani hatte mit seiner Doppelchance die beste Gelegenheit zur Führung (12.), die kurz vor der ersten Pause dann aber doch fiel: Nicolas Cornett fälschte den Flachschuss von Fabio Frick im Powerplay entscheidend zum 1:0 ab (19.) – der erste Jubelschrei des Abends.

Hütete auch gegen Halle das Tor der ESC Wohnbau Moskitos Essen: Bastian Kucis. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Nach einer ungenutzten Überzahlsituation zu Beginn des Mittelabschnitts schnappten sich die Gäste die Spielkontrolle, drängten die „Mücken“ über weite Strecken des zweiten Drittels in die eigene Zone. Die Essener, denen mitunter die Leichtigkeit in der Offensive fehlte, verteidigten tapfer, blockten fleißig Schüsse – und kamen immer wieder nach Kontern zu gefährlichen Abschlüssen. Tim Lutz verpasste das 2:0 nach Vorlage von Alexej Dmitriev (26.), Zolmanis schloss selbst ab, statt auf Biezais abzulegen (34.).

Moskitos Essen holen Halle zurück ins Spiel

Dann belohnten sich die Saale Bulls für ihre Druckphasen und glichen durch Patrick Kurz aus (36.), als die erste Hallenser Reihe gerade der vierten der Essener auf dem Eis gegenüberstand. Die Schrecksekunde mit Biezais, der ebenfalls in der 36. Minute noch zwei dicke Gelegenheiten hatte, folgte. Übeltäter Erik Hoffmann wurde für seinen Stockschlag mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe bestraft und musste dann in der Kabine dabei zuhören, wie die Essener Fans den zweiten und dritten Treffer feierten.

Elvijs Biezais kehrte im Schlussdrittel zurück auf das Eis. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Im Schlussdrittel kehrte Biezais zurück aufs Eis, die Gastgeber nutzten aber auch mit seiner Hilfe die nächste Überzahlsituation nicht. Im Gegenteil: Als die Moskitos in den Schlusssekunden ihres Powerplays wie schon in Duisburg unaufmerksam waren, hätte Halles Timo Gams, der von der Strafbank durchgestartet war, im Alleingang gegen Flott-Kucis fast verkürzt (46.). Der Anschluss fiel dann drei Minuten später: Adam Domogalla hatte in der Essener Zone viel zu viel Platz und schloss unbedrängt zum 2:3 ab (49.) – nochmal zittern in den Schlussminuten?

Das wollten die „Mücken“ vermeiden. Essen reagierte mit mächtig Offensivschwung auf den Gegentreffer und hatte gleich mehrmals das 4:2 auf dem Schläger, das nicht fallen wollte. Zumindest vorerst, denn Zolmanis machte durch sein Empty-Net-Goal kurz vor Schluss (59.) den Heimsieg und gleichzeitig seinen Doppelpack perfekt. Die Moskitos bleiben eine Heimmacht am Westbahnhof: Nach der 3:5-Niederlage zum Auftakt gegen Tilburg sind sie seit nunmehr sieben Spielen zu Hause ungeschlagen.

So haben sie gespielt

Moskitos – Saale Bulls Halle 4:2

Drittel: 1:0, 2:1, 1:1

Tore: 1:0 Cornett (19.), 1:1 Kurz (36.), 2:1 Saccomani (37.), 3:1 Zolmanis (40.), 3:2 Domogalla (49.), 4:2 Zolmanis (Empty Net, 59.)

Strafminuten: Essen 6 – Halle 31

Zuschauer: 1077

