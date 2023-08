Moskitos-Fans dürfen sich auf ehemaligen DEL-Ligisten freuen

Fabio Frick spielt am Wochenende mit den Moskitos ein Vorbereitungsturnier am Westbahnhof.

Essen. Eishockey-Oberligist Moskitos Essen lädt ab Freitag zur Premiere des Wohnbau-Cup. Auf der Gästeliste am Westbahnhof stehen hochklassige Teams.

Die Fans des Eishockey-Oberligisten Moskitos Essen haben an diesem Wochenende reichlich Gelegenheit, sich auf die kommende Saison einzustimmen. In der Eishalle am Westbahnhof haben die Essener von Freitag bis Sonntag prominente Gäste: Krefeld Pinguine, Eispiraten Crimmitschau, Bayreuth Tigers laufen zur Premiere des Wohnbau-Cups auf. Die Moskitos eröffnen das Turnier am Freitag (20 Uhr) gegen den Zweitligist aus Krefeld.

Das Turnier dürfte nach den Testspielen gegen die Selber Wölfe (2:3) und die U20 der Düsseldorfer EG (7:1) ein erster echter Gradmesser für die „Mücken“ sein – und dazu ist es eine Chance für die Außendarstellung. Und worauf dürfen sich die Eishockey-Fans freuen? „Auf absolute Spitzenmannschaften, die auch schon im Training sind“, sagt Moskitos-Trainer Danny Albrecht.

Moskitos verzichten auf Talente vom Kooperationspartner Krefeld

Er setzt auch auf die Unterstützung der Eishockey-Fans, wenn sich am Samstag im zweiten Halbfinale Zweitligist Crimmitschau und Süd-Oberligist Bayreuth duellieren (14.30 Uhr). Am Sonntag treffen jeweils die jeweiligen Verlierer der ersten beiden Spiele im Kampf um Platz drei (14.30 Uhr) aufeinander, die Gewinner bestreiten das Finale (18.30 Uhr).

Favorit sind für Albrecht natürlich die Krefeld Pinguine, der neue Kooperationspartner der Moskitos, der nach dem verpassten direkten Wiederaufstieg in die DEL in dieser Saison den nächsten Anlauf nimmt. „Ich glaube, dass sie auch in der Zweiten Liga eine große Rolle spielen. Deswegen freue ich mich umso mehr auf die Kooperation“, erklärt Essens Coach.

Talente aus Krefeld werden an diesem Wochenende aber noch nicht für den ESC auf dem Eis stehen. Nachdem in der letzten Woche vor allem Team-Events auf dem Programm standen, war der Fokus in den letzten Tagen wieder auf das Sportliche gerichtet. „Wir haben jetzt ein bisschen am System gearbeitet. Das, was wir schon in der defensiven Zone gemacht haben, haben wir vertieft und sind noch mal einige Sachen durchgegangen“, berichtet Albrecht. „Die Jungs haben ein paar Präsentationen bekommen, um zu zeigen, was wir spielen wollen.“

Moskitos-Trainer Albrecht hofft auf Schritt nach vorn

In den beiden Spielen gegen anspruchsvolle Gegner erhofft sich der 38-jährige Trainer den nächsten Schritt nach vorne, der trotz des 7:1-Testspielsiegs gegen die U20 der DEG nicht so ganz zu sehen war. Das grobe Ziel: „Bei den Verteidigern, dass die Abstände besser sind und sich die Stürmer noch ein bisschen mehr bewegen.“

Am Donnerstag beschäftigte sich die Mannschaft erstmals mit einem kontrollierten Aufbau und dem Powerplay. Hier hofft der Coach, „zumindest die ersten Schritte zu machen“. Fleißig durchwechseln wird Albrecht natürlich auch wieder, um zu sehen, wer mit wem harmoniert und wie die Spieler auf Umstellungen reagieren.

Verzichten muss er am Wochenende krankheitsbedingt auf Backup-Goalie Justus Roth und Angreifer Tim Lutz. Neuzugang Johannes Oswald, der mit dem Trainerteam unter der Woche Blut für einen guten Zweck gespendet hat, zählt nur gegen Krefeld zum Aufgebot, danach ist er für die U20 der Düsseldorfer EG in der DNL im Einsatz. Dafür werden erstmals Förderlizenzspieler von der DEG am Start sein: Die Youngster Philipp Seidel und Lennard Gatz werden erste Erfahrung im Moskitos-Trikot sammeln.

