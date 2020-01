Moskitos Essen Crocodiles Hamburg 1:9

Drittel: 0:1, 1:6, 0:2.

Tore: 0:1 Witala (2.), 1:1 Grözinger (26.), 1:2 Gerartz (28.), 1:3 Calovi (32.), 1:4 Gerartz (32.), 1:5 Lascheit (37.), 1:6 Witala (38.), 1:7 Zuravlev (39.), 1:8 Zuravlev (46.), 1:9 Saggau (47.).

Strafen: Essen 6 Minuten, Hamburg 4 Minuten.

Zuschauer: 810.

Es dauerte deutlich länger als gewöhnlich, bis Larry Suarez am Sonntagabend zur Pressekonferenz im VIP-Raum der Eissporthalle West auftauchte. Der Chefcoach der Wohnbau Moskitos hatte gleich eine Krisensitzung in der Kabine einberufen, nachdem sein Team mit 1:9 von den Crocodiles Hamburg verprügelt worden war. Ein Debakel, wie es der Westbahnhof selten erlebt hat. Ja, es herrschte Redebedarf beim ESC.

Öffentliche Abrechnung von Suarez mit seinen Spielern

Viele Trainer hätten in einer solch schwarzen Stunde wohl nicht viele Worte verloren. Anders als Suarez, der öffentlich mit seinen Spielern abrechnete. „Wir haben zu viele Leute, die nur für sich spielen“, kritisierte er. „Kreuzmann hat mir gesagt, dass wir im Schlussdrittel gut waren, nur 0:2 verloren haben“, berichtete Suarez aus der Kabine. „Nur 0:2 verloren? Diese Mentalität geht gar nicht.“

Böse ausgerutscht: Daniel Willaschek (am Boden) im verzweifelten Duell mit Andre Gerartz von den Crocodiles Hamburg. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Schon häufig in dieser Saison brach der ESC mitten im Spiel ein. Doch gegen Hamburg erreichte der plötzliche Leistungsabfall eine neue Dimension. In gut zehn Minuten verwandelten die Gäste das 1:1 in ein 1:7. Die Moskitos wurden nicht vorgeführt, nein – sie führten sich selbst vor. Viel Kritik musste Torhüter Kevin Beech einstecken. Der Goalie hatte seinen Anteil an einigen Gegentoren, bewahrte den ESC beim Tag der offenen Tür aber vor noch größerem Übel. Zumal Vertreter Leon Frensel seine Sache beim 6:8 gegen Herne zuvor unwesentlich besser gemacht hatte.

„Beech die Schuld zu geben, ist Unsinn. Die Mannschaft hat sich hinter ihm versteckt“, kritisierte Suarez. „Sie haben ihn alleine gelassen.“ Allerdings beförderte die bittere Pleite den Trainer selbst ins Kreuzfeuer des Unmuts. Die Vorwürfe: Fehlende Entwicklung, zu passiv an der Bande. Zudem verzichtete Suarez darauf, per Auszeit oder Torwartwechsel die Sinne seiner Mannschaft zu schärfen, als es im zweiten Abschnitt schepperte. „Sicherlich habe auch ich Schuld an der Situation“, meinte er. „Aber die Führungsspieler auf dem Eis müssen den Weg vorgeben.“

Wechsel an der Bande steht nicht zur Debatte

Ein Wechsel an der Bande steht derzeit aber nicht zur Debatte. Das ließ die Vereinsführung am Montag durchblicken. „Das war ein kollektives Versagen, daher wollen wir dieses Desaster nicht an Einzelnen festmachen. Egal, ob auf dem Eis oder hinter der Bande“, sagte das designierte Vorstandsmitglied Thomas Haver. Mit Blick auf das kommende Wochenende – am Freitag treffen die Moskitos erneut auf Hamburg – wolle man „gemeinsam mit allen Beteiligten dafür sorgen, dass sich ein solcher Totalausfall nicht wiederholt.“

Und falls doch? In den Sozialen Medien forderten viele Fans neben einem Trainerwechsel auch Tribünenstrafen für Spieler. Doch Haver betont, „dass unser Handlungsspielraum zu diesem Zeitpunkt der Saison im Hinblick auf mögliche Konsequenzen sehr begrenzt ist.“ Immerhin: Da Erfurt ebenfalls sieglos blieb, haben die Moskitos im Pre-Playoff-Rennen nach wie vor die Nase vorn.