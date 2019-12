Essen. Oberligist Moskitos Essen hat bislang eine ziemlich bescheidene Saison gespielt. Und die Aufgaben werden auch am Wochenende nicht leichter.

Moskitos Essen wollen trotz schwerer Zeiten nicht meckern

In der Eishockey-Oberliga läuft die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Nach dem Gastspiel bei den Hamburg Crocodiles (Fr., 20 Uhr) haben die Wohnbau Moskitos zwei von vier Partien gegen jeden Klub absolviert. In die dritte Runde startet der ESC mit einem Heimspiel gegen die Icefighters Leipzig am Sonntag (18.30 Uhr) – und das mit einer ausbaufähigen Erfolgsquote.

Sieben Siege stehen insgesamt für die Essener zu Buche, in den letzten fünf Partien waren sie nur einmal erfolgreich. „Es ist nicht leicht momentan, aber es bringt nichts zu meckern. Wir müssen fokussiert bleiben und versuchen, unsere Punkte einzufahren“, sagt Trainer Larry Suarez. Schwere Aufgabe gegen Hamburg und Leipzig Dem Essener Chefcoach und seinem Team stehen am Wochenende harte Aufgaben bevor. Leipzig kommt mit dem zweitbesten Angriff der Liga an den Westbahnhof und lehrte den Moskitos bereits beim 10:3 zum Saisonauftakt das Fürchten. Und bei den drittplatzierten Hamburgern gibt es in dieser Saison wenig zu holen. Seit dem dritten Spieltag sind die Crocodiles zu Hause ungeschlagen; sie haben ihr Eisland Farmsen zu einer Festung ausgebaut. Mit Thomas Zuravlev (43 Punkte) und Dominik Lascheit (40) haben die Hansestädter zudem die beiden besten Scorer der Liga in ihren Reihen. Die Moskitos hingegen müssen froh sein, wenn sie überhaupt drei vollzählige Sturmreihen aufs Eis schicken können. Erst vor einer Woche kam mit Dominik Patocka die bitter benötigte Verstärkung für die Offensive. Nun hat aber Julian Airich diese Lücke wieder aufgerissen. Der Angreifer zog eine in seinem Arbeitspapier verankerte Option und wechselte unter der Woche zu den Hannover Scorpions. „Vertraglich war das in Ordnung“, meint Suarez, der zur Personalie Airich ansonsten „lieber nichts sagen“ möchte. Die personelle Situation ist unbefriedigend In sportlicher Hinsicht scheint der Abgang kein großer Verlust für die Moskitos zu sein. Nach der bärenstarken Vorsaison wirkte der Kraftprotz in der laufenden Spielzeit teilweise wie ein Schatten seiner selbst. „Das Problem ist“, sagt Suarez, „dass uns wieder ein Spieler weniger zur Verfügung steht. Das wirkt sich auch auf die Trainingsqualität auf.“ Zumal derzeit kein potenzieller Ersatzmann auf dem Markt ist. Und auch die Freude über die Rückkehr von Peter LeBlanc und Daniel Willaschek hält sich in Grenzen, weil Sebastian Lehmann operiert werden muss und bis ins neue Jahr hinein ausfallen wird. Es bleibt eine Seuchensaison für die Moskitos.