Moskitos Essen verschaffen sich erst einmal Luft

Moskitos Essen – Rostock Piranhas 3:2 n. V.

Drittel: 1:0, 1:2, 0:0, 1:0.

Tore: (18:26) 1:0 Grözinger (LeBlanc/Hoffmann), (20:47) 1:1 Stanley (Kohl/Gerstung), (25:41) 1:2 Brockelt (Miethling/Kohl), (35:16) 2:2 Richter (McLeod/Hildebrand), (61:54) 3:2 Frick (Hildebrand/Grözinger).

Strafen: Essen 6 Minuten + 10 (Patocka), Rostock 12 Minuten + 10 (Becker).

Zuschauer: 977

Seinen ersten Treffer für die Wohnbau Moskitos hat sich Fabio Frick wohl für einen ganz besonderen Moment aufgespart. 74 Mal trug der junge Verteidiger bislang das Essener Trikot, ohne als Torjäger in Erscheinung zu treten. Ausgerechnet an seinem 21. Geburtstag beendete er diese Durststrecke - und wie.

Im Duell mit den Rostock Piranhas lief die Overtime, als Frick vor dem eigenen Tor an den Puck kam und sich auf den langen Weg in Richtung der Rostocker Gefahrenzone begab. Bedrängt von zwei Rostockern fuhr er ins Drittel der Gäste, nahm Maß und setzte die Scheibe trocken in die Maschen. Eine Szene wie gemalt für das Geburtstagskind, das mit dem 3:2-Siegtreffer nicht nur sich selbst, sondern den gesamten Verein beschenkte. Der ESC hatte nämlich schon am Freitag Big Points beim 3:1 in Erfurt eingefahren.

Den Sieg mit einer super Arbeitsmoral verdient

Mit den zwei Punkten gegen Rostock machten die Essener das erfolgreichste Wochenende der bisherigen Saison zum Start ins neue Jahr perfekt. „Das tut uns allen richtig gut“, freute sich Cheftrainer Larry Suarez, dessen Team zuvor sieben Pleiten in Serie einstecken musste. Man habe sich den Sieg mit einer „super Arbeitsmoral“ verdient, lobte der Coach. „Das gibt uns Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.“

Einer, dem nach Spielende wohl ein ganzer Felsbrocken vom Herzen fiel, war Leon Frensel. Der junge Goalie hatte zuletzt Kevin Beech den Rang als Nummer eins im Essener Tor abgelaufen. Gegen Rostock brachte er den ESC zu Beginn des zweiten Drittels um die zuvor durch Lars Grözinger erzielte Führung. In eigener Überzahl ließ Frensel einen völlig harmlosen Befreiungsschlag der Piranhas vor die Füße von Christopher Stanley abprallen. Der Piranhas-Angreifer bestrafte den Patzer und schob zum Ausgleich ein. Kurz darauf gerieten die Mücken gar in Rückstand, doch Thomas Richter stellte noch vor der Pausensirene mit einem Distanzschuss auf 2:2.

Mit Einzelaktionen entfachten die Moskitos Gefahr

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit reichte es jedoch nicht. Ein Resultat der defensiver ausgerichteten Grundordnung, dazu verlor die ESC-Offensive aufgrund einer Umstellung - Patocka musste nach einer Rauferei vorzeitig vom Eis - zusätzlich an Struktur. Nur mit Einzelaktionen entfachten die Essener Gefahr. In der Verlängerung waren die Gäste dem Sieg sogar näher. Doch das konnte den Moskitos nach Fricks Sololauf ins Glück herzlich egal sein. Dank des Fünf-Punkte-Wochenendes wendeten sie den drohenden Sturz aus der Pre-Playoff-Zone ab und festigten Rang zehn. Fünf Zähler beträgt der Vorsprung auf Erfurt, zwei Punkte trennen den ESC von den neuntplatzierten Piranhas. „Das waren zwei enorm wichtige Siege“, atmete Suarez auf - und blickte nach vorne: „Jetzt gilt es nachzulegen!“