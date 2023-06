Moskitos Essen verpassen den Kontakt zur Tabellenspitze

Essen. Skaterhockey-Erstligist bezwingt Augsburg, verpasst aber die Überraschung in Atting. So bewerten die Moskitos die Punkteausbeute.

Drei von sechs: So lautet die Punkteausbeute der Hockeyskater der Moskitos Essen von der Bundesliga-Reise in den tiefen Süden. Nach dem 7:4 (3:1, 0:2, 4:1)-Pflichtsieg beim punktlosen Schlusslicht TV Augsburg nahmen sich die Essener vor, den zu Hause noch ungeschlagenen IHC Atting zu bezwingen. Die Mission scheiterte: Auch die „Mücken“ mussten sich den heimstarken Wölfen beugen und unterlagen mit 6:10 (5:4, 1:2, 0:4) - eine Niederlage, die als Ausrutscher abgestempelt werden darf und den positiven Gesamteindruck der letzten Wochen nicht verzerrt.

„Ich sehe das absolut nicht negativ. Klar, fehlen die Punkte jetzt, aber wir haben als Mannschaft super funktioniert und sollten das Positive aus dem Spiel herausziehen“, erklärte Moskitos-Assistenzkapitän Sebastian Schneider. Ärgerlich ist allerdings, dass die „Mücken“ durch die verpasste Überraschung es nicht geschafft haben, wieder direkten Kontakt zum Spitzenreiter Crefelder SC herzustellen.

Durch Sieg in Augsburg Boden gut gemacht

Immerhin haben sie durch den Erfolg in Augsburg etwas Boden gut gemacht und sind wieder an den Crash Eagles Kaarst vorbei auf Platz zwei geklettert. Was Schneider positiv hervorhob: Die Moskitos lagen in beiden Spielen phasenweise zurück, konnten das Ergebnis aber jeweils zumindest zwischenzeitlich wieder auf ihre Seite ziehen.

In Augsburg kamen die Essener trotz der langen Busreise bestens aus den Startlöchern und legten im ersten Drittel mit 3:1 vor. Entschieden war zu diesem Zeitpunkt aber längst noch nichts. „Dann haben wir das Spiel nachher ein bisschen aus der Hand gegeben. So schlecht Augsburg da auch gerade steht, so schlecht sind sie eigentlich gar nicht“, erklärte Schneider.

Der TVA drehte das Ergebnis zu Beginn des Schlussdrittels gar auf 4:3, bewies eine unglaubliche Moral, während Torwart Marvin Frenzel die Moskitos phasenweise sogar im Spiel halten musste. „Augsburg hat nie aufgehört, mitzuspielen. Dann sind wir ein bisschen leichtfertig mit der Führung umgegangen und haben sie ein bisschen näherkommen lassen“, so Schneider.

In den Schlussminuten aber konnte der ESC die Verhältnisse wieder gerade rücken und fuhr durch vier Treffer in weniger als vier Minuten letztlich souverän den Auswärtsdreier ein, den sie knapp 17 Stunden später in Atting hätten vergolden können. Die beiden heimstärksten Teams drückten in den ersten 20 Minuten gehörig aufs Gaspedal.

Ein ungewohntes Spiel für die Moskitos

Immer wieder ließen die Bundesligisten den Ball schnell über die Bande laufen und kreierten so Überzahlsituationen in der gegnerischen Hälfte. Die Verteidigungsreihen standen völlig offen. Es sei ein „ungewohntes Spiel“ für die Moskitos gewesen, so Schneider. Auf dem Attinger Sportcourt konnten die Essener kaum bremsen, nur schwer die Bälle kontrollieren, während sich die Hausherren auf der eigenen Spielfläche pudelwohl fühlten.

Der Pausenstand dennoch: 5:4 für Essen – eine gute Ausgangslage für das Mittel- und Schlussdrittel, die spätestens zu Beginn des letzten Abschnitts dahin war. Schnell fingen sich die „Mücken“ zwei Gegentreffer – ein leichter Bruch im Essener Spiel. „Damit war die Luft dann raus.“ Bedingt durch den nassen Boden fanden sich die Moskitos nicht mehr auf der Fläche zurecht und verpassten es, eine Schlussoffensive zu starten.

Zwei Empty-Net-Tore beim Knockout

Atting habe trotzdem weiter Druck gemacht, erklärte Schneider. Zwei Empty-Net-Tore sorgten für den endgültigen Essener Knockout, die Serie der Wölfe um Eishockey-Profi Marcel Brandt von den Straubing Tigers, der auch in Essen kein Unbekannter ist, bleibt bestehen.

[Für die Moskitos geht es am Samstag (18 Uhr) bei den HC Köln-West Rheinos weiter.]

So haben sie gespielt

TV Augsburg – Moskitos 4:7.

Drittel: 1:3, 2:0, 1:4.

Tore Moskitos: Saccomani (3), Frick (2), Sparka, F. Breves. Strafminuten: Essen 6 – Augsburg 4. Zuschauer: 85.

IHC Atting – Moskitos 10:6.

Drittel: 4:5, 2:1, 4:0.

Tore Moskitos: Frick (2), Saccomani (2), Könning (2). Strafminuten: Essen 4 – Atting 8. Zuschauer: 170.

Hier gibt es alle News aus der Essener Sportszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen