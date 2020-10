Moskitos Essen verlieren den ersten Härtetest

Essen . Beim 4:1-Sieg am Westbahnhof zeigen die Füchse Duisburg ihrem Reviernachbarn die Defizite auf. Trainer Petrozza aber nicht unzufrieden.

Moskitos Essen – EV Duisburg 1:4

Den ersten Härtetest vor dem Saisonstart in der Eishockey-Regionalliga haben die Wohnbau Moskitos verloren. Im Freundschaftsderby gegen den EV Duisburg unterlagen sie mit 1:4. Nach drei Siegen zum Start der Vorbereitung bekamen die als Favorit gehandelten Essener von ihrem Ligarivalen ihre Defizite aufgezeigt.

Die Füchse hingegen zeigten, dass sie den freiwilligen Abstieg inklusive Umbruch auf und neben dem Eis erfolgreich gemeistert haben. „Duisburg hat am Ende verdient gewonnen, aber ich bin nicht gänzlich unzufrieden. Wir hatten unsere Momente“, sagte ESC-Chefcoach Frank Petrozza anschließend. Nach der frühen Führung durch Thomas Richter gaben die Moskitos die Partie aus der Hand. Manuel Neumann, Marvin Kohut, Leonardo Stroh und Robert Lachowicz trafen für den EVD.

Petrozza hat Rückschläge einkalkuliert

„Wir befinden uns in einem Lernprozess und da gehören auch Rückschläge dazu. Besser jetzt als in der Saison“, sagte Petrozza. Wichtig sei, dass die Moskitos ihre Lehren aus dem Spiel ziehen. Die da wären? „Wir müssen bissiger und hungriger werden, vielleicht auch mehr laufen. Wir waren oft einen Schritt zu langsam.“

Arbeiten sollten die Moskitos auch an ihrer Effektivität. Zu Beginn des Schlussdrittels ließen sie bei einer zweiminütigen 5:3-Überzahl die Chance auf den Anschlusstreffer verstreichen. Nur 250 Zuschauer auf den Rängen und keine Punkte zu vergeben – in emotionaler Hinsicht waren die Vorzeichen selten ungünstiger. Hitzig wurde es dennoch; spätestens, nachdem die Unparteiischen den Essener Kapitän Stephan Kreuzmann im zweiten Abschnitt mit einer Matchstrafe vom Eis stellten. Der Routinier soll sich in der Diskussion mit dem Schiedsrichter im Ton vergriffen haben.

Kreuzmann droht lange Sperre

Petrozza zeigte nur bedingtes Verständnis für die Entscheidung: „Ich habe es nicht gehört. Aber ich denke, dass die Strafe zu hart war.“ Bitter für den ESC: Kreuzmann muss sich wohl auf eine Sperre einstellen, laut Petrozza könnte der Abwehrchef sogar die ersten Saisonspiele verpassen.

Drittel: 1:1, 0:2, 0:1 Tore: 1:0 Richter (8.), 1:1 Neumann (13.), 1:2 Cohut (25.), 1:3 Strohl (32.), 1:4 Lachowicz (57.) Strafminuten: Essen 20 + Matchstrafe (Kreuzmann), Duisburg 12 Zuschauer: 250