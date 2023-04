Skaterhockey Moskitos Essen setzen Höhenflug in Pokal und Liga fort

Essen. Moskitos Essen setzen sich in der Spitzengruppe der Liga fest. Im Pokal starten sie eine irre Aufholjagd und ziehen in die dritte Runde.

Die Hockeyskater der Moskitos Essen haben ihren Höhenflug fortgesetzt – in der Bundesliga und im ISHD-Pokal. Nach dem 11:7 (5:1, 2:2, 4:4)-Heimsieg in der Liga gegen die HC Köln-West Rheinos zogen die Essener nur 18 Stunden später durch den 10:8 (0:3, 2:3, 8:2)-Zweitrundensieg bei den Samurai Iserlohn in die nächste Pokalrunde ein – nach einer irren Aufholjagd.

Die erfreuliche Bilanz des Doppelwochenendes: In der Bundesliga sind die „Mücken“ auf den zweiten Tabellenplatz geklettert, den vorher die nun punktgleichen Crash Eagles Kaarst (zwei Spiele mehr) belegt hatten. Im ISHD-Pokal hat der Titelverteidiger trotz des schweren Loses das Ticket für dritte Runde gelöst.

Moskitos Essen freuen sich über eine geschlossene Mannschaftsleistung

„Der Sieg gegen Köln war für die Liga enorm wichtig, um einfach oben mit dabeizubleiben. Das war am Freitag wie am Samstag eine absolut geschlossene Mannschaftsleistung“, freute sich Sebastian Schneider. Niemand habe rumgemeckert, sondern jeder sich gegenseitig gepusht, so der Assistenzkapitän.

Das dürfte in Iserlohn besonders wichtig gewesen sein: Nach zwei Dritteln lagen die Essener mit 2:6 in Rückstand – das frühe Ausscheiden drohte. „Wir waren die ganze Zeit das bessere Team, sind aber immer ausgekontert worden. Wir hatten auch viele Torschüsse, die der Iserlohner Torhüter aber fast alle gehalten hat“, haderte Schneider.

Ab dem zweiten Drittel passten die Essener ihre Reihen bereits auf die der Samurai an – ein Schachzug, der sich nachher als wichtig herausstellen sollte. „So haben wir das Spiel ein bisschen besser in den Griff bekommen und die letzten zehn Minuten auf zwei Reihen umgestellt.“

Moskitos Essen starten die Aufholjagd

Nach einem kurzen Schlagabtausch zu Beginn des Schlussdrittels starteten die Essener die Aufholjagd. Den 4:8-Rückstand verwandelten sie innerhalb von zehn Minuten in eine 10:8-Führung. Fünf der acht Treffer im Schlussdrittel erzielten die „Mücken“ in Überzahl und nutzten jede einzelne Iserlohner Strafe in den letzten 20 Minuten gnadenlos aus – eine überragende Quote.

„Dadurch sind wir immer näher rangekommen und haben den Schwung mitgenommen“, erklärte Schneider. Fabio Frick und Dominik Luft sorgten in der Schlussminute für die Entscheidung.

Moskitos Essen überrollen Köln im ersten Drittel

Beide hatten bereits beim Ligaerfolg gegen Köln tags zuvor einen entscheidenden Anteil: Frick mit seinem Tor, Luft mit seinen fünf (!) Vorlagen. Drei Assists steuerte „Lufti“ bereits im Anfangsdrittel bei, in dem die Moskitos förmlich über die Rheinos hinwegrollten.

David Gorski traf für die Moskitos Essen in beiden Spielen je einmal. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

„Wir sind gut drauf“, sagte ESC-Verteidiger Florian Pompino. „Ich glaube, das hat sich auch am Anfang gezeigt.“ Und wie: Mit einer 5:1-Führung ging es in die erste Pause. Da dürfte doch eigentlich nichts mehr anbrennen, oder? Immer wieder schlichen sich aber Phasen ein, in denen die Gastgeber nachlässig und unkonzentriert wirkten.

Als die Rheinos zu Beginn des Mittelabschnitts durch zwei Überzahltore verkürzten, setzte sich der ESC zügig wieder ab. Wenig souverän wirkte aber vor allem das Schlussdrittel: Nie konnten die Hausherren das Geschehen wirklich beruhigen und ließen die Gäste immer wieder ins Spiel kommen – bis Pompino durch einen verwandelten Penalty in der Schlussminute für den 11:7-Enstand sorgte. „Hinten raus wurde es noch ein bisschen eng. Glücklicherweise haben wir uns dann noch einmal gefangen und den Sieg nach Hause gebracht“, freute sich der Torschütze.

So haben sie gespielt

Bundesliga

Moskitos – HC Köln-West Rheinos 11:7

Drittel: 5:1, 2:2, 4:4.

Tore Moskitos: D. Breves (2), Saccomani (2), Frick, Schneider, J. Dannöhl, Gorski, Bürgers, Porsch, Pompino.

Strafminuten: Essen 6 – Köln 4.

Zuschauer: 199.

ISHD-Pokal

Samurai Iserlohn – Moskitos 8:10

Drittel: 3:0, 3:2, 2:8.

Tore Moskitos: Saccomani (2), Luft (2), Frick (2), Gorski, Schneider, F. Breves, Pompino.

Strafminuten: Essen 4 – Iserlohn 14.

Zuschauer: 75.

