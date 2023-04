Moskitos Essen schlagen zum dritten Mal beim Herner EV zu

Essen. Eishockey-Oberligist Moskitos hat in Lars Stelzmann den dritten ehemaligen Herner verpflichtet. So schätzt Danny Albrecht sein Potenzial ein.

Die „Spielerwanderung“ vom Herner Gysenberg an den Essener Westbahnhof geht weiter. Nach den Verpflichtungen von Elvijs Biezais und Alexander Komov haben die Moskitos Essen nun den nächsten Ex-Herner unter Vertrag genommen: Lars Stelzmann wird in der neuen Saison 2023/24 für die „Mücken“ auf dem Eis stehen.

Der Youngster stürmte nur eine Saison für die Miners und verbuchte im letzten Jahr in 57 Spielen 13 Scorerpunkte (sechs Tore, sieben Assists) für den HEV.

Moskitos-Trainer hatte Stelzmann von der U20 der DEG nach Herne geholt

Danny Albrecht, sein neuer Coach in Essen und ehemaliger Trainer in Herne, lotste Stelzmann vor der abgelaufenen Saison von der U20 der Düsseldorfer EG an den Gysenberg.

Weitere Berichte zum Eishockey in Essen

„Lars hat in der letzten Saison eine sehr gute Entwicklung genommen und bringt aufgrund seines Alters frischen Wind in unser Mannschaftbild“, erklärt Albrecht. „Er ist variabel in der Offensive, bringt Kreativität an der Scheibe mit und ist ein cleverer Spieler, aus dem man noch einiges rausholen kann.“

Stelzmann ist eher eine Verstärkung für die Breite des Kaders

Nach den Verpflichtungen der hochkarätigen Zugänge wie Sandis Zolmanis und Elvijs Biezais dürfte Stelzmann eher als Verstärkung in der Breite dienen und erstmal in den hinteren Reihen auflaufen. Der erst 21-Jährige wurde bei den Starbulls Rosenheim ausgebildet, bei denen er sämtliche Jugendmannschaften durchlief.

Während seiner Zeit bei der Düsseldorfer EG sammelte der gebürtige Rosenheimer bereits mit einer Förderlizenz für die Hannover Indians, für die er drei Spiele absolvierte, Spielpraxis in der Oberliga Nord. Am Westbahnhof erhält Stelzmann die Rückennummer 11.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen