Moskitos Essen schlagen Tilburg – doch das ist Albrecht egal

Tilburg. Die Moskitos bezwingen Oberliga-Konkurrenten Tilburg Trappers mit 3:2 – das macht Mut für den Start. Wo sich die Essener verbessert haben.

Wer sich nach der 1:6-Testspielschlappe gegen die Tilburg Trappers am Westbahnhof umhörte, dürfte ein leichtes Grummeln vernommen haben. Doch Unruhe? Die wussten die Moskitos Essen gleich wieder im Keim zu ersticken: Mit dem 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)-Testspielsieg am Dienstagabend im Rückspiel in Tilburg lieferten sie die passende Antwort, die Mut macht vor dem Saisonauftakt am Freitag, 22. September (20 Uhr, Westbahnhof), gegen eben jene Trappers. Vorher geht es zunächst allerdings an diesem Freitag Freitag (20 Uhr, Pferdeturm) zur Generalprobe bei den Hannover Indians.

Das Ergebnis in Tilburg sei Danny Albrecht erneut völlig egal gewesen. „Natürlich freue ich mich für die Jungs. Es gibt ja immer ein gutes Gefühl, wenn man gewinnt, aber ich brauche die Aspekte, um in der ganzen Saison erfolgreich zu sein und nicht in dem Spiel“, erklärte der Moskitos-Coach.

Moskitos Essen: Fortschritt ist die Führung

Ein Fortschritt sei gewesen, sagte Moskitos-Coach Danny Albrecht, „dass wir mal das 1:0 gemacht haben, das uns dann ein bisschen Auftrieb in dem Moment gegeben hat“. Nach einem überzeugenden ersten Drittel traf der Lette Elvijs Biezais nach Vorlage von Landsmann Sandis Zolmanis zur Führung.

Danach schwappte das Spiel im Mittelabschnitt hin und her: Tilburg glich aus, Alexander Komov und Maksim Anton knipsten für die Moskitos, die sich dadurch etwas absetzen konnten – allerdings nur knapp anderthalb Minuten, ehe die Trappers wieder verkürzten (2:3). Dass die Gäste keinen weiteren Gegentreffer kassierten, hatten sie auch Leon Hümer zu verdanken.

Weitere Brennpunkte zu den Moskitos Essen:

Sorgen bereitet Albrecht hingegen noch das Powerplay. Sechs Mal durften die Moskitos in Überzahl spielen, Tore fielen keine – ausbaufähig. Strukturell lieferten die Essener erneut einen disziplinierten Auftritt, verinnerlichen die Abläufe in der Defensive immer besser. Der große Unterschied zur deutlichen Heimpleite gegen die Niederländer: „Wir waren körperlich auch besser, haben unsere Checks zu Ende gefahren, Schüsse geblockt“, so Albrecht. Die Gäste wirkten schneller, spritziger als die sonst so laufstarken Trappers. „Das sind wir, das muss man ehrlich sagen.“

Tilburg Trappers – Moskitos 2:3.

Drittel: 0:0, 2:3, 0:0.

Tore: 0:1 Biezais (25.), 1:1 (25.), 1:2 Komov (27.), 1:3 Anton (38.), 2:3 (39.).

Strafminuten: Essen 6 – Tilburg 12.

Zuschauer: 1525.

