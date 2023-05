Moskitos Essen: Neuer Defensivspieler kennt die Spielidee

Essen. Eishockey-Oberligist Moskitos Essen haben Niklas Heyer von den Icefighters Leipzig verpflichtet. So begründet Trainer Albrecht die Entscheidung.

Fünf Neuverpflichtungen für die Offensive haben die Moskitos Essen für die neue Saison 2023/24 bereits vorgestellt. Bei Verstärkungen für die Verteidigung mussten sich die Anhänger des Essener Eishockey-Oberligisten in Geduld üben. Nun dürfen sie sich über das erste neue Gesicht freuen: Niklas Heyer streift sich in der kommenden Spielzeit das ESC-Trikot über. Der 21-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten Icefighters Leipzig, für den er in 54 Spielen 16 Scorerpunkte (ein Tor, 15 Vorlagen) verbuchte, an den Westbahnhof.

Moskitos-Trainer Albrecht kennt Heyer aus seiner Zeit beim Herner EV

Moskitos-Coach Danny Albrecht kennt Heyer bereits aus seiner Zeit in Herne. Für den HEV stand der gebürtige Bielefelder schon während der Saison 2019/20 mit einer Förderlizenz auf dem Eis, ehe es ihn im Sommer danach fest an den Gysenberg zog. Heyer verließ die Miners allerdings noch während der Spielzeit 2020/21 und schloss sich den Eispiraten Crimmitschau an, bei denen er in knapp zwei Jahren in 81 Spielen wertvolle Zweitliga-Erfahrung sammeln konnte.

„Niklas ist trotz seines jungen Alters schon recht erfahren. Er passt nicht nur menschlich hervorragend ins Team, sondern kennt auch meine Spielphilosophie“, erklärt Albrecht die Entscheidung. „Er ist stark in der eigenen Zone und spielt einen sehr guten ersten Pass.“ Der Spielaufbau war phasenweise eines der Kernprobleme der Moskitos in der abgelaufenen Saison. Heyer soll dabei helfen, es zu beheben. Ausgebildet wurde der Verteidiger in der Jugend des Kölner EC und durchlief bereits sämtliche Junioren-Nationalmannschaften.

Moskitos Kader-Übersicht 2023/24

Tor: Bastian Flott-Kucis.

Abwehr: René Behrens, Fabio Frick, Niklas Heyer, Tim Junge.

Angriff: Enrico Saccomani, Alexej Dmitriev, Robin Slanina, Sandis Zolmanis, Elvijs Biezais, Alexander Komov, Lars Stelzmann, Nicolas Cornett.

