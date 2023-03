Moskitos Essen: Lettischer Stürmer bringt Erfahrung mit

Essen. Oberligist Moskitos Essen hat den ersten Kontingentspieler für den Angriff verpflichtet. Das schätzt Trainer Danny Albrecht an dem Neuzugang.

Den Unterschied ausmachen, Spiele entscheiden – und vor allem Tore schießen. Das ist der Hauptauftrag für ausländische Stürmer in deutschen Eishockey-Ligen. Bei den Moskitos Essen erfüllten die offensiven Kontingentspieler in den vergangenen beiden Jahren – Aaron McLeod, Mitch Bruijsten, Kevin Bruijsten und Sam Coatta – diesen Auftrag viel zu selten. Was sich mit der Verpflichtung von Sandis Zolmanis ändern soll: Der Essener Eishockey-Oberligist hat seine erste von voraussichtlich drei Kontingentstellen für die Saison 2023/24 mit dem lettischen Mittelstürmer besetzt.

In der letzten Saison hatten die „Mücken“ von dieser Position viel zu wenig Torgefahr ausstrahlen können. „Nach der letzten Saison haben wir gemerkt, wie wichtig ein erfahrener Mittelstürmer ist“, erklärt Moskitos-Coach Danny Albrecht. „Sandis ist nicht nur offensiv sehr produktiv, sondern auch sehr gewissenhaft in der Rückwärtsbewegung.“

Neuzugang stürmte für den Liga-Rivalen der Moskitos Essen

Über weite Strecken der vergangenen Saison stürmte der 28-Jährige für den Essener Oberliga-Konkurrenten EG Diez-Limburg, für den er in 46 Spielen satte 75 Scorerpunkte (19 Tore, 56 Vorlagen) verbuchte. Als die EGDL im Februar ihren Rückzug aus der dritthöchsten deutschen Spielklasse bekannt gab, zog es Zolmanis zu den Adlern Kitzbühel. In Österreich traf er in insgesamt elf Spielen vier Mal und bereitete neun Treffer vor. „Er hat viel Erfahrung in verschiedenen Ligen gesammelt und immer bewiesen, dass er zu den besten Scorern gehört“, so Albrecht.

Neben Lettland, Deutschland und Österreich stand der Linksschütze auch schon in Schweden, den Vereinigten Staaten und Frankreich unter Vertrag. „Ich denke, dass er in mit dem kommenden, zweiten Importstürmer eines der besten Duos der Oberliga bilden wird.“ Nahe liegt, dass die Moskitos auch die zweite Kontingentstelle mit einem lettischen Offensivmann füllen werden.

Moskitos Kader 2023/24

Tor: -

Abwehr: René Behrens, Tim Junge (?).

Angriff: Enrico Saccomani, Alexej Dmitriev, Robin Slanina, Sandis Zolmanis.

