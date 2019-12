Moskitos Essen holen sich Selbstvertrauen für Heimauftritt

Essen. Moskitos Essen landen in der Eishockey-Oberliga einen 3:2-Auswärtssieg beim Schlusslicht Krefeld. Essener belohnen sich aber erst ganz spät.

Es lief die Schlussminute im Duell zwischen dem Krefelder EV und den Wohnbau Moskitos - und den mitgereisten Essener Fans schwante Böses. Ihr Team hatte kurz zuvor den 2:2-Ausgleich in Unterzahl kassiert. Nur Sekunden später wurde Niklas Hildebrand erneut in die Strafbox geschickt. Der ESC stand kurz davor, seine Chance auf den Auswärtssieg gänzlich zu verspielen. Doch anstatt sich im eigenen Drittel einzuigeln, verteidigten die Moskitos nach vorne. Blitzschnelles Umschalten nach Puckeroberung, Querpass von Lars Grözinger auf Andre Huebscher, der 13 Sekunden vor Ablauf der Uhr eiskalt zum 3:2-Siegtreffer verwandelte.

„Wir haben immer weitergemacht und uns nicht aufgegeben. Das späte Tor war der Lohn für unsere harte Arbeit“, lobte Moskitos Coach Larry Suarez.

Aufopferungsvoller Auftritt wird belohnt

Bereits im Hinspiel hatten die Moskitos nach einem Lucky Punch in der Schlussminute knapp gegen das Tabellenschlusslicht aus Krefeld gesiegt. Glücklich war diesmal aber nur der Zeitpunkt des Tores. Den ersten Sieg nach drei Pleiten in Serie hatten sich die Moskitos mit einem aufopferungsvollen Auftritt verdient.

Nur: KEV-Goalie Basti Staudt, der seine (Glanz-)Paraden früher noch im Essener Trikot zeigte, lief zur Höchstform auf. Er ließ die ESC-Angreifer teilweise verzweifeln. Der Schlussmann konnte aber nicht verhindern, dass Neuzugang Dominik Patocka sein Debüt mit dem Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 (25.) veredelte. Und als Aaron McLeod zwölf Minuten vor Schluss einen abgefälschten Schuss von Fabio Frick zur Führung ins Krefelder Gehäuse abfälschte, war Staudt ebenfalls machtlos.

Essener verpassen frühzeitige Entscheidung

„Wir haben eine gute Leistung gezeigt, es nur nicht geschafft, das Spiel früher zu entscheiden“, berichtete Suarez. So kam der KEV noch einmal zurück. Anders als sein Gegenüber Staudt machte Moskitos-Goalie Kevin Beech beim Distanzschuss von Krefelds Tom-Eric Bappert keine gute Figur. Was hinterher allerdings egal war, denn der letzte Freudenschrei an diesem Abend kam dank Andre Huebscher aus dem Gäste-Lager. Er besorgte das erste Unterzahl-Tor der laufenden Saison - dafür hatten sich die Moskitos wahrlich einen besonderen Zeitpunkt ausgesucht.

Und der Auswärtserfolg könnte ja auch Selbstvertrauen geben für das Heimspiel an diesem Sonntag gegen die Hannover Indians.

Krefelder EV - Moskitos Essen 2:3.

Drittel: 1:0, 0:1, 1:2.

Tore: 1:0 Kovacs (7.), 1:1 Patocka (25.), 1:2 McLeod (48.), 2:2 Bappert (59.), 2:3 Huebscher (60.).

Strafen: Krefeld 8 Minuten, Essen 14 Minuten. Zuschauer: 132