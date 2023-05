Moskitos Essen holen absoluten Teamplayer vom Herner EV

Essen. Eishockey-Oberligist Moskitos Essen verpflichtet Stürmer Nicolas Cornett. Das schätzt Trainer Danny Albrecht an der Neuverpflichtung.

In den letzten Wochen war es ruhig geworden bei den Moskitos Essen. Die Saison ist für den Essener Eishockey-Oberligisten ja schon seit Anfang März beendet. Neuverpflichtungen? Vertragsverlängerungen? Gab es zuletzt keine mehr. Doch nun haben die „Mücken“ den vierten Spieler vom Liga-Rivalen Herner EV verpflichtet: Angreifer Nicolas Cornett wechselt zur neuen Oberliga-Saison vom Herner Gysenberg an den Essener Westbahnhof.

Der 23-Jährige spielte zu Beginn der abgelaufenen Saison bei den Miners unter dem heutigen Moskitos-Coach Danny Albrecht, für den Cornett einer der wichtigsten Spieler im neuen Essener Kader wird. „Corny war für mich die größte Entdeckung der vergangenen Saison. Ich habe selten so einen mannschaftsdienlichen Spieler gesehen“, schwärmt Albrecht. „Er gibt immer alles fürs Team, wenn es zum Beispiel darum geht, Schüsse zu blocken oder Checks zu Ende zu fahren. Dazu kommt seine hervorragende Arbeitseinstellung, die wir im Team brauchen, um unsere Ziele zu erreichen.“

Nicolas Cornett absolvierte nur 28 Spiele für den Herner EV

In Herne absolvierte Cornett in der vergangenen Spielzeit allerdings nur 28 Spiele, in denen er acht Scorerpunkte verbuchte (Fünf Tore, drei Assists). Ausgebildet wurde der gebürtige Nürnberger in der Jugend der Eisbären Berlin und des Kölner EC.

Zweitliga-Erfahrung sammelte er mit einer Förderlizenz für die Löwen Frankfurt und in Bad Nauheim. Aus der Kurstadt zog es Cornett zu den Starbulls Rosenheim, dem neuen Oberliga-Meister und DEL2-Aufsteiger, ehe der viermalige U20-Nationalspieler im letzten Sommer nach Herne wechselte.

Moskitos Kader-Übersicht 2023/24

Tor: Bastian Flott-Kucis.

Abwehr: René Behrens, Fabio Frick, Tim Junge (?).

Angriff: Enrico Saccomani, Alexej Dmitriev, Robin Slanina, Sandis Zolmanis, Elvijs Biezais, Alexander Komov, Lars Stelzmann, Nicolas Cornett.

Alle Nachrichten aus dem Essener Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen