Moskitos Essen: Hegmann – „Wir werden kämpfen bis zum Ende“

Essen. Er verlieh den Moskitos Essen Stabilität, trotzdem verlor der Eishockey Oberligist: Fabian Hegmann über die Form des Teams und Gegner Erfurt.

Es liefen die Schlussminuten des Mitteldrittels im Heimspiel der Moskitos Essen gegen die Crocodiles Hamburg, als ESC-Verteidiger Fabio Frick die Scheibe in der eigenen Zone vertändelte. Der Hamburger Juuso Rajala hatte freie Bahn Richtung Tor, doch Fabian Hegmann entschärfte den Alleingang im letzten Moment.

Der Torhüter verlieh den Wohnbau Moskitos gegen Hamburg zwei Drittel die nötige Stabilität, die es schon im Anfangsdrittel gebraucht hätte. Erst nach der ersten Pause wechselte er für Nils Velm zwischen die Pfosten, der in den ersten 20 Minuten gleich vier Mal hinter sich greifen musste. Die Essener steigerten sich danach zwar deutlich, aber auch Hegmann, der kein Gegentor kassierte, konnte die knappe 3:4 (1:4, 1:0, 1:0)-Heimniederlage nicht mehr verhindern.

Moskitos Essen: „Wir werden nicht in den Playdowns spielen“

Damit verpassten die „Mücken“, den Rückstand auf den rettenden elften Platz zu verkürzen, aber Hegmann zeigt sich weiter selbstbewusst. „Für mich ist klar, dass wir nicht in den Playdowns spielen werden. Wir werden kämpfen bis zum Ende“, sagt Hegmann. „Wir wollen alle nach oben und noch die Pre-Playoffs erreichen – egal, wie.“

Das dürfte angesichts des beträchtlichen Rückstands von zwölf Punkten auf Platz zehn allerdings nicht mehr als Traumdenken sein. Eben jenen Rang belegen weiterhin die Black Dragons Erfurt, die am Dienstag (20 Uhr, Westbahnhof) in Essen zu Gast sind. Immerhin: Die Abstiegsgefahr hat sich trotz der Pleite gegen Hamburg von allein ein bisschen entschärft. Die EG Diez-Limburg, die noch am Freitag an den Moskitos vorbeizog, gab bekannt, dass sie sich nach der Hauptrunde freiwillig aus der Oberliga Nord zurückziehen wird und steht damit als erster Absteiger fest. Inwieweit das den Modus der Abstiegsrunde genau beeinflussen wird, hat der DEB noch nicht kommuniziert.

Hegmann hatte in den letzten Wochen nur wenig Spielzeit erhalten. Immer mal wieder patzte der junge Torhüter, wurde teilweise frühzeitig ausgetauscht. Viele Gedanken habe er sich darüber aber nicht gemacht, sagt er. „Ich bin eigentlich nicht unsicher geworden oder habe mir großartig einen Kopf gemacht. Meine Stärke ist für mich immer noch meine mentale Stärke.“ Aber es sei natürlich auch gut fürs Selbstvertrauen, wenn man wie gegen Hamburg reinkomme und dann kein Gegentor kassiert.

Moskitos Essen treffen auf die Black Dragons Erfurt

In der vergangenen Woche hatten die Spieler ohnehin etwas Zeit, um ein bisschen abzuschalten. Vier freie Tage gab es für das Oberliga-Team, weil Trainer Danny Albrecht bis Sonntag beim DEB-Lehrgang in der Slowakei weilte. „Jeder konnte sich mal ein bisschen auskurieren, abschalten und nicht an Eishockey denken. Diese Phasen sind immer wichtig.“ Fabian Hegmann nutzte die Zeit für ein Wellness-Wochenende mit seiner Freundin, „um dann in die wichtigste Phase der Saison mit voller Power reingehen zu können“, erklärt der Torhüter.

Moskitos Essen benötigen ein kleines Wunder.

Sieben Spiele stehen in der Hauptrunde nur noch auf dem Programm für die Moskitos. Das nächste ist das wichtige Heimspiel gegen die Black Dragons – ein unbequemer Gegner. „Erfurt hat einen großen Kader. Sie fahren jeden Check zu Ende, sind aber in der Defensive recht anfällig, weil ihre Verteidiger recht groß und nicht die schnellsten sind“, weiß Hegmann. „Da können wir mit unserer schnellen Offensive Chancen kreieren.“ Vielleicht steht er dann auch wieder von Beginn an zwischen den Pfosten.

