Bereits in der Vorbereitung war der Herner EV zu Gast in der Eissporthalle Essen-West bei den Moskitos.

Essen. Endlich kommt es wieder zum Oberliga-Ruhrgebiets-Derby: Moskitos Essen gegen Herner EV Miners. Hier gibt es Tickets und ESC-Trikots zu gewinnen.

Eine ganze Saison mussten die Eishockey-Fans im Ruhrgebiet ohne Derbys auskommen: In der Oberliga-Saison 2020/21 spielte nur der Herner EV in der Oberliga Nord – die Moskitos Essen nicht. Nun ist der ESC zurück und empfängt erstmals seit knapp zwei Jahren die Herner EV Miners in der Eishalle am Westbahnhof.

Herner EV - Moskitos Essen: Tickets gewinnen – so geht’s

An das erste Treffen in dieser Saison erinnern sich wohl besonders die Fans der Essener Moskitos gerne: Der ESC stürmte den Gysenberg und gewann 5:2 in Herne. Nun kommt es zum zweiten Ruhrgebiets-Derby der Oberliga-Saison am Sonntagabend, 12. Dezember um 18.30 Uhr. Sie können mit dabei sein.

Wir verlosen als „Sponsor of the day“14x2 Tickets für das Spiel Essen gegen die Herner EV Miners in der Eishockey-Oberliga Nord.

Das Gewinnspiel läuft bis zum Freitag, 3. Dezember 2021. Wir wünschen viel Glück!

ESC Moskitos Essen: Fünf Trikots zu gewinnen

Bei Heimspielen tragen die Moskitos die dunklen Trikots, auswärts hell – Sie können sich aussuchen, welches Trikot sie bei unserem Gewinnspiel lieber gewinnen möchten. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Für Fans der ESC Moskitos Essen gibt es dazu noch eine besondere Aktion: Wir verlosen auch noch Trikots der Stechmücken aus der aktuellen Oberliga-Saison. Gewinnen Sie eins der drei Heimtrikots oder eins der beiden Auswärtstrikots der Essener Moskitos - welches Trikot sie lieber gewinnen wollen, können Sie sich dabei aussuchen.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 6. Dezember 2021. Wir wünschen viel Glück!

