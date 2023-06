Moskitos Essen fiebern dem Derby gegen Duisburg entgegen

Essen. In Moskitos und Duisburg Ducks treffen die beiden formstärksten Bundesligisten in Essen aufeinander. Das haben sich die Gastgeber vorgenommen.

Die Essener Hockeyskater haben auf Platz drei momentan die Nase vorn, während Duisburg sich gerne vorbeischieben würde. Wenn die beiden Rivalen am Sonntag (17 Uhr, Raumerstraße) aufeinandertreffen, geht es allerdings nicht nur um eine Bundesliga-Platzierung, sondern auch die Vorherrschaft im Revier. „Derbys sind immer etwas Besonderes, Spiele gegen Duisburg auch. Wir freuen uns auf das Spiel und eine volle Hütte“, sagt der Moskitos-Vorsitzende Thomas Böttcher.

Gleichzeitig ist es das Duell der beiden formstärksten Erstligisten: Der ESC hat seine Position im Spitzentrio durch vier Siege aus den letzten fünf Spielen verteidigt, die Ducks sind durch einen eindrucksvollen Lauf von sechs Siegen nach oben geklettert. Die letzte Niederlage kassierte Duisburg Mitte März – ausgerechnet gegen die Moskitos (6:10).

Moskitos wollen gute Ausgangsposition verteidigen

„Wir werden alles daransetzen, unsere gute Ausgangsposition weiter zu festigen und zu halten. Letztendlich haben sich jetzt beide Mannschaften erstmal oben festgesetzt“, umschreibt es Böttcher. Ein bisschen frustrierend für die Moskitos: An den Spitzenmannschaften aus Kaarst und Krefeld werden die „Mücken“ wohl so schnell nicht vorbeikommen – verantwortlich dafür ist das unausgewogene Tabellenbild. Beide Vereine haben schon drei bzw. zwei Spiele mehr als Essen absolviert und dementsprechend mehr Punkte auf dem Konto. Ein möglicher Vorteil für den ESC am Sonntag: Die Ducks müssen bereits am Samstag beim Tabellenführer Crefelder SC ran.

Dass sie mit der Situation umgehen können, haben sie allerdings auch schon in dieser Saison bewiesen. Erst einen Punkt haben die Duisburger auswärts abgegeben, Essen hat zu Hause allerdings die maximale Punkteausbeute ausgeschöpft. Die „Mücken“ wollen nach ruhigen Pfingsttagen zum Derby den Motor wieder hochfahren. Nicht dabei ist allein Verteidiger Joachim Könning, sonst dürften den noch immer trainerlosen Moskitos alle Spieler zur Verfügung stehen.

Im Pokal-Viertelfinale treffen die Moskitos am Sonntag, 6. August (16 Uhr, Raumerstraße), auf die Düsseldorf Rams – das ergab die ISHD-Auslosung.

