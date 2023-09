Moskitos Essen: Dieser Routinier soll den Angriff verstärken

Essen. Oberligist Moskitos Essen hat noch einen Stürmer verpflichtet. Der bringt viel Erfahrung aus der DEL2 mit und weiß, wo das Tor steht.

„Ich glaube, dass bis zum Saisonstart noch etwas passieren wird“, hatte Danny Albrecht vor rund zwei Wochen gesagt. „Wenn“, das konnte der Trainer der Moskitos Essen schon damals verraten, „dann brauchen wir noch etwas für die Spitze und nicht für die Breite.“

Jetzt hat Albrecht seinen Worten Taten folgen lassen und den nächsten Neuzugang verpflichtet, mit dem die „Mücken“ noch einmal ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz senden: Dennis Reimer verstärkt den Angriff des Eishockey-Oberligist und wird künftig am Westbahnhof auf Torejagd gehen.

Moskitos Essen: Neuzugang mit 205 Scorerpunkte in 172 Oberligaspielen

In den vergangenen vier Jahren stand der 30 Jahre alte Routinier für Essens Liga-Konkurrenten Crocodiles Hamburg auf dem Eis, ehe er nach seiner Vertragsauflösung kurz nach dem Jahreswechsel zum späteren Nord-Meister Hannover Scorpions wechselte. In dieser Zeit verbuchte der gebürtige Herforder in insgesamt 172 Oberliga-Spielen 205 Scorerpunkte (60 Tore, 145 Assists).

Dazu absolvierte der wuchtige Stürmer, der mit den Gardemaßen von 1,96 Meter und 104 kg am Mittwoch in Essen angekommen ist, bereits 228 DEL2-Spiele für die Löwen Frankfurt, den EC Bad Nauheim und die Ravensburg Towerstars, in denen er über weite Strecken regelmäßig punktete.

Moskitos danken vier Sponsoren, die bei der Verpflichtung geholfen haben

„Wir freuen uns, mit Dennis einen Center zu bekommen, der stark am Bully ist und im Powerplay sehr gut auf dem Bumper spielen kann“, erklärt Albrecht. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft und somit ist die Erfahrung von Dennis extrem wichtig für uns.“

Dennis Reimer (l), hier im November 2019 im Trikot der Crocodiles Hamburg. Nun stürmt er für die Moskitos Essen. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Ausgebildet wurde die neue Rückennummer 39 der Moskitos in Herford, Iserlohn und Rosenheim. Er freue sich auf die neue Saison und darüber, in Essen zu sein, so Reimer. „Letztlich dürfen wir uns bei vier Sponsoren des Klubs bedanken, die diesen Transfer ermöglicht haben“, sagt Thomas Böttcher, Vorsitzender der Moskitos.

