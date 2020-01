Moskitos Essen bangen um Einsatz ihres Paradeblocks

Ein abgezockter 3:1-Auswärtserfolg in Erfurt, dann der 3:2-Overtimekrimi gegen Rostock: Mit zwei Siegen haben die Wohnbau Moskitos am vergangenen Wochenende einen Befreiungsschlag gelandet. So wirklich genießen konnte Trainer Larry Suarez die Big Points gegen die direkten Konkurrenten allerdings nicht. Gezeichnet von einer mehrtägigen Grippe verließ er die Eissporthalle. „Nach den Siegen ging es mir aber gleich besser“, schmunzelt der Coach, der zur Wochenmitte wieder halbwegs auf den Beinen war.

Trainer Larry Suarez muss „spontan schauen“

„Aber noch mehr hat es mich für das Team gefreut. Es war nicht leicht, die Jungs Woche für Woche niedergeschlagen in der Kabine sitzen zu sehen – obwohl sie alle bis zum Umfallen gekämpft haben.“ Doch von den nun anstehenden Duellen bei den Hannover Indians (Freitag, 20 Uhr) und dem Heimspiel gegen den Krefelder EV (Sonntag, 18.30 Uhr) gab es Neuigkeiten, welche die Fieberwerte des 55-Jährigen wieder in die Höhe schießen lassen könnten: Zwischenzeitlich drohte ihm sogar der vollständige Ausfall seiner ersten Sturmreihe.

Lars Grözinger konnte aufgrund von Rückenbeschwerden nicht trainieren, auch Enrico Saccomani (Pucktreffer) musste kürzer treten. Während Saccomani mittlerweile Entwarnung gab, scheint ein Grözinger-Einsatz zumindest am Freitag unwahrscheinlich. Und bei Andre Huebscher, der bereits die vergangenen beiden Partien mit einer Rippenprellung verpasste, „müssen wir spontan schauen“, sagt Suarez. Definitiv passen muss Florian Kraus (Zahnprobleme). Sebastian Lehmann (Ellbogen-OP) und Valentin Pfeifer (Knie) fehlen langzeitverletzt.

Nur im Tor herrscht die Qual der Wahl

Die vielen Ausfälle wirken sich natürlich auf die Trainingsqualität aus. Automatismen können nicht einstudiert werden, Konkurrenzkampf ist bei den Mücken in dieser Saison sowieso Fehlanzeige. „Das einzige Trainingsziel ist momentan“, scherzt Suarez, „dass sich niemand verletzt.“ Sollte am Wochenende tatsächlich fast der gesamte Paradeblock wegbrechen, wäre das für den ESC allerdings alles andere als lustig. Gemeinsam haben Huebscher, Saccomani und Grözinger 36 Saisontore erzielt – kein unerheblicher Anteil bei 87 Treffern insgesamt.

Auf einer Position hat Suarez derweil die Qual der Wahl: im Tor. Leon Frensel hatte zuletzt die etatmäßige Nummer eins Kevin Beech zwischen den Pfosten verdrängt. Beide zeigten bislang Licht, aber auch viel Schatten, bewegen sich auf einem ähnlichen Niveau. Für Beech spricht wohl die Erfahrung. Doch während der 33-Jährige seine Karriere im Sommer beenden wird, steht Frensel (22) womöglich noch am Beginn seiner Entwicklung. Als gebürtiger Essener birgt er Identifikationspotenzial. „Ich kann und will mich momentan nicht festlegen und schaue von Spiel zu Spiel“, erklärt Suarez, der bei der Entscheidungsfindung „vor allem die Trainingsleistung“, aber auch sein „inneres Gefühl“ berücksichtigen möchte. Immerhin können sich die Moskitos abseits des Eises über Zuwachs freuen. Künftig werden Torwarttrainer Jan Vondracek und Stephan Mattern als Athletiktrainer die Mannschaft mitbetreuen.