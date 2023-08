Moskitos Essen: Auflagen erfüllt, finale Zulassung erhalten

Essen. Moskitos Essen haben die Auflagen erfüllt und finale Oberliga-Zulassung erhalten. So plant der Eishockey-Oberligist die nächsten Tage.

Bereits am Mittwochmittag hatte Thomas Böttcher in den sozialen Netzwerken ein Bild aus der Eissporthalle am Westbahnhof geteilt mit den Worten „Eins, zwei, drei… Essen ist dabei!“. Zu diesem Zeitpunkt dürfte der Vorsitzende der Moskitos Essen bereits die entscheidende Nachricht erhalten haben, die ihn zu diesem Beitrag verleitet hatte.

Am Donnerstag verkündete der Eishockey-Oberligist schließlich den Inhalt der Nachricht. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat grünes Licht gegeben: Die Moskitos haben ihre Auflagen nach eigenen Angaben erfüllt und die finale Zulassung zur Oberliga-Saison 2023/24 erhalten. „Wir freuen uns jetzt auf die kommende Eishockey-Saison in der Oberliga Nord“, so Böttcher.

Moskitos Essen: Nie an der Zulassung gezweifelt

Die Essener konnten die Bürgschaft in Höhe von 50.000 Euro fristgerecht hinterlegen, die der DEB aufgrund unterschiedlicher Auffassungen bezüglich des kalkulierten Schnitts von 900 Zuschauern bei den Heimspielen verlangt hatte. Weitere Auflagen muss der ESC laut Böttcher im Laufe der Saison nicht erfüllen.

Von Beginn an seien die Verantwortlichen zuversichtlich gewesen, die Auflagen erfüllen zu können. Im Hintergrund liefen die Saisonplanungen wie gewohnt weiter. Raum für Zweifel? Gab es offenbar keinen. „Ich hatte überhaupt keinen Zweifel daran, dass wir die Auflagen erfüllen, und habe keinen Gedanken an irgendein anderes Szenario verschwendet“, erklärt Böttcher. „Wir haben uns durch die Unruhen nicht von unserem Weg abbringen oder beeinflussen lassen.“

Trotzdem sei es immer eine Herausforderung. Die „Mücken“ sind in der neuen Saison auf die Unterstützung ihrer Anhänger angewiesen, es muss eine Aufbruchstimmung erzeugt werden. Denn klar ist auch: Verfehlt der Verein seine kalkulierten Zuschauerschnitt deutlich, wird es spätestens im Winter wirtschaftlich eng – das weiß auch Böttcher.

