Moskitos Essen: Alle Infos zu Vorbereitung, Kader und Tests

Essen. Wie sieht der Kader aus? Welche Tests sind geplant? Wer ist Performance Manager? Wir beantworten die wichtigsten Fragen bei den Moskitos Essen.

Die Moskitos Essen werden sich zur neuen Saison runderneuert auf dem Eis präsentieren – und haben nun einen Performance Manager verpflichtet. Jetzt hat der Eishockey-Oberligist bekanntgegeben, wer den Posten übernehmen wird: Johan Merbah unterstützt Moskitos-Cheftrainer Danny Albrecht künftig auf und neben dem Eis. Die Verpflichtung des gebürtigen Franzosen hatte sich bereits angedeutet: Schon während der letzten Saison war er zusammen mit Albrecht bei einigen Heimspielen am Westbahnhof zu Gast, bevor der aktuelle Coach Ende Dezember seine Arbeit aufnahm.

Moskitos Essen: Wie Albrecht den Verein umkrempelt.

Als „absoluten Fachmann für den Bereich Athletik und Fitness“ beschreiben die Moskitos den Co-Trainer in ihrer Mitteilung. Der 39-jährige Merbah arbeitete bereits einige Jahre beim Herner EV mit Albrecht zusammen, ehe sich die Wege des Duos und der Miners im November des letzten Jahres trennten. Während Albrecht in Essen anheuerte, zog es Merbah zwischenzeitlich in den Süden zu den Bayreuth Tigers.

Lesen Sie hier: Das sind die Auflagen für die Oberliga-Lizenz.

Wie sieht der Kader aus? Was ist in der Vorbereitung geplant? Welche Tests stehen an? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu den Moskitos Essen.

Vorbereitung der Moskitos Essen

Am 16. August geht es für die Oberliga-Mannschaft erstmals aufs Eis am Essener Westbahnhof. Drei Tage später am Samstag, 19. August (17.30 Uhr, Westbahnhof), steht die Saisoneröffnung mit dem ersten Testspiel gegen die Selber Wölfe an, zu denen die „Mücken“ eine langjährige Fanfreundschaft pflegen - „ein kleiner Leckerbissen“, der für Albrecht aber sportlich noch keine große Aussagekraft hat.

Das Rückspiel in Selb steigt knapp drei Wochen später. Highlight der Vorbereitung wird sicherlich der Wohnbau-Cup am Westbahnhof (01.-03. September), an dem neben den Moskitos die Zweitligisten Krefeld Pinguine und Eispiraten Crimmitschau und der Süd-Oberligist Bayreuth Tigers teilnehmen – ein hochkarätiges Teilnehmerfeld und ein erster echter Gradmesser für den ESC.

Fabio Frick ist bei den Moskitos Essen geblieben. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

„Das Turnier ist dann schon ein bisschen aussagekräftiger, weil wir dann schon zwei Wochen auf dem Eis sind“, meint Albrecht. Dazu geht es in der Vorbereitung noch gegen die DNL-Mannschaft der Düsseldorfer EG und die Oberliga-Konkurrenten Tilburg Trappers und Hannover Indians. Was auffällt: Testeten die Moskitos in den letzten Jahren vor allem gegen direkte Konkurrenten oder Regionalligisten aus dem näheren Umkreis, geht es jetzt gegen nominell stärkere Gegner.

Lesen Sie hier: Darum kooperieren die Moskitos auch mit Krefeld.

„Wenn wir gegen nominell bessere Gegner spielen, werden unsere Defizite, an denen wir arbeiten müssen, besser aufgezeigt. In den ersten Meisterschaftsspielen werden wir vom Speed und der Handlungsschnelligkeit profitieren, da die Gegner besser waren als wir“, erklärt Albrecht. Im Rahmen der Saisoneröffnung veranstalten die „Mücken“ auch ein Sommerfest vor der Eissporthalle – ein „gutes Kontrastprogramm“, so der Coach. „Wir wollen die Zuschauer gleich von Anfang an wieder mit attraktiven Gegnern ins Stadion locken - und unser sportliches Level steigern.“

Alle News und Hintergründe aus dem Essener Sport.

Moskitos Kader-Übersicht 2023/24

Tor: Bastian Flott-Kucis, Justus Roth, Jan Lukas Häsler.

Abwehr: René Behrens, Fabio Frick, Niklas Heyer, Tim Junge, Michael Gottwald.

Angriff: Enrico Saccomani, Alexej Dmitriev, Robin Slanina, Sandis Zolmanis, Elvijs Biezais, Alexander Komov, Lars Stelzmann, Nicolas Cornett, Tim Lutz, Maksim Anton, Rune Raab.

Das Vorbereitungsprogramm der Moskitos Essen

Sa., 19. August, 17.30 Uhr: Moskitos Essen – Selber Wölfe (Saisoneröffnung)

Fr., 25. August, 20 Uhr: Moskitos Essen – Düsseldorfer EG DNL-Team

Fr., 1. September, 20 Uhr: Moskitos Essen – Krefeld Pinguine (WOHNBAU-CUP)

So., 3. September: Moskitos Essen – Bayreuth/Crimmitschau (WOHNBAU-CUP)

Fr., 8. September, 20 Uhr: Selber Wölfe – Moskitos Essen

So., 10. September, 18.30 Uhr: Moskitos Essen – Tilburg Trappers

Di., 12. September, 20 Uhr: Tilburg Trappers – Moskitos Essen

Fr., 15. September, 20 Uhr: Hannover Indians – Moskitos Essen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen