Moskitos Essen: 4x2 Tickets gegen Krefeld zu gewinnen

Die WAZ bleibt Partner am Westbahnhof – wie weiter in der Eishalle und auf den Trikots der Moskitos Essen zu sehen ist.

Essen. Die WAZ und die Moskitos Essen verlängern ihre Kooperation. Wir verlosen jetzt 4x2 Tickets für das Essener Heimspiel gegen den Krefelder EV.

Aus Essen, für Essen – das ist das Motto der Kooperation zwischen den ESC Moskitos und der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Der Essener Medienkonzern bleibt auch in der neuen Saison mit der Marke WAZ Partner der Moskitos, sichtbar sowohl auf den Trikots der Oberliga-Mannschaft als auch in der Eishalle am Westbahnhof.

„Mit der WAZ haben wir seit Jahren einen starken und innovativen Partner aus unserer Heimatstadt an der Seite. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, sagt Thomas Böttcher, 1. Vorsitzender des ESC Moskitos (im Bild mit Denise Orbeck, WAZ-Projektmanagerin Kooperationen & Sponsoring).

Moskitos Essen: Vier mal zwei Tickets fürs Spiel gegen Krefeld gewinnen

Unter allen WAZ-Leserinnen und Lesern verlosen wir 4x2 Tickets für das Heimspiel gegen den Krefelder EV am 31. Oktober. Das Gewinnspiel finden Sie bis Mittwoch, 20. Oktober, online auf waz.de/moskitosheimspiel

Hinter den Moskitos liegt ein erfolgreiches Wochenende. Nach dem 4:3-Erfolg im packenden Heimspiel gegen Hamm am Freitagabend stürmten die Mücken auch noch den Gysenberg, gewannen beim Favoriten Herner EV furios mit 5:2. Hier lesen Sie mehr zu den Spielen:

