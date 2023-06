Moskitos bietet sich am Doppelspieltag große Chance

Essen. Erstligist Moskitos Essen könnte mit Siegen in Augsburg und Atting näher an die Tabellenspitze heranrücken. Das sagt Clubchef Thomas Böttcher.

Gerade erst aus dem Bus gestiegen, geht’s für die Hockeyskater der Moskitos schon wieder auf große Reise. Am Montag sind sie vom Europacup der Pokalsieger (Platz 4) aus der Schweiz zurückgekehrt, an diesem Samstag geht es erneut in den Süden. Diesmal heißt das Reiseziel Augsburg und einen Tag später Atting. „Das ist jetzt tatsächlich blöd gelaufen, dass wir gleich an zwei Wochenenden hintereinander so weit fahren müssen“, sagt Moskitos-Chef Thomas Böttcher.

Am Samstag (18.30 Uhr) ist der Skaterhockey-Bundesligist beim TV Augsburg zu Gast, ehe er am Sonntag (14 Uhr) Aufsteiger IHC Atting einen Besuch abstattet. Es sind die einzigen Erstliga-Duelle an diesem Wochenende und es bietet sich die Chance, Boden gutzumachen auf das Spitzenduo Crefelder SC und Crash Eagles Kaarst. Krefeld hat aktuell bei drei Spielen mehr neun Punkte mehr auf dem Konto, Kaarst bei vier Spielen mehr nur zwei. Mit sechs Zählern könnten die „Mücken“ an Kaarst vorbeiziehen und eng an Crefeld heranrücken.

Die zwei Gegner der Moskitos stehen in der unteren Tabellenhälfte

Sowohl Augsburg als auch Atting belegen einen Platz in der unteren Tabellenhälfte. Zwei Pflichtsiege? So einfach ist es nicht. Während die Aufgabe beim noch punktlosen TVA die Essener vor keine allzu große Herausforderung stellen sollte, ist Atting „schon eine Hausnummer“.

Das Team des Aufsteigers, gespickt mit einigen Eishockey-Profis, hat auf fremdem Boden zwar erst ein Spiel gewonnen und die meisten Auswärtspartien auch zweistellig verloren (4:16 in Essen), aber Atting ist auch der einzige Club neben den Moskitos, der noch keinen Punkt zu Hause abgegeben hat. Gegen Spitzenreiter Krefeld verwandelte der IHC ein 0:3 im Schlussdrittel noch in einen 7:5-Sieg – Warnung genug für die Moskitos.

„Grundsätzlich musst du an diesem Wochenende punkten. Wenn wir drei Zähler holen, wäre das vollkommen okay“, meint Böttcher. Um wieder ganz oben anzubeißen, würde das aber nicht reichen. Und sind die Essener nicht einer der ersten Kandidaten, die die Attinger Heimserie brechen könnten? „Natürlich wollen wir sechs Punkte holen, aber mal sehen, wie schwer das wird“, bemerkt Böttcher. Nach dem nächsten Spiel in Köln in der Woche (1. Juli, 18 Uhr) werde man wissen, wo man steht.

Dominik Luft, Florian Pompino und Sebastian Bürgers fehlen auf privaten Gründen.

