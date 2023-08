Moskitos: 1000 Fans machen mit den Spielern die La-Ola

Essen. Eishockey-Oberligist Moskitos Essen stellt am Westbahnhof seine Mannschaft vor. So lief das erste Testspiel der Saison gegen Zweitligisten Selb.

Die kleine Party an der Eishalle am Westbahnhof dauerte bis weit nach Mitternacht. Die Moskitos feierten nach einer gelungenen Saisoneröffnung, bei der sich die Fans des Eishockey-Oberligisten prima auf die bevorstehende Saison einstimmen konnten. Für die Essener wird es in der Liga am 22. September mit dem Klassiker gegen die Tilburg Trappers ernst.

Am frühen Nachmittag ging’s los mit dem Sommerfest, bei dem auch die Mannschaft vorgestellt wurde. Am Abend dann wechselten die Spieler von der Bühne aufs Eis zum ersten Testspiel der Saison 2023/24. Zu Gast waren die Selber Löwen aus der 2. Liga, die wie die Gastgeber auch erst knapp eine Woche in der Vorbereitung sind.

Spieler und Fans feiern nach spannendem Duell gemeinsam

Die Moskitos Fans sind offenbar ziemlich neugierig, was sie erwartet, denn gut 1000 Zuschauer füllten die Ränge bei diesem Duell. Und sie wurden sportlich nicht enttäuscht, denn es entwickelte sich ein ansehnliches und unterhaltsames Spiel, das die Wölfe mit 3:2 gewannen. Dass sich die Spieler beider Teams nach der Schlusssirene mit einer gemeinsamen La-Ola-Welle von den Fans verabschiedeten, passt ins Bild.

Mannschaftsvorstellung: Moderator Michael Witte interviewt Moskitos-Trainer Danny Albrecht beim Sommerfest. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

„Unsere Jungs haben vor allem auch läuferisch gut mitgehalten“, meinte der Moskitos-Vorsitzende Thomas Böttcher. Und der eine oder andere Zuschauer staunte und fand, dass die Essener in der vergangenen Saison selten ein so hohes Tempo gegangen seien wie bei diesem Auftritt. Trainer Danny Albrecht hat den Kader bekanntlich ordentlich umgekrempelt und stark verjüngt. Erst am Freitag hatten die Moskitos in dem 18-jährigen Johannes Oswald einen weiteren Stürmer vom Zweitligisten Rosenheim verpflichtet.

Die Selber Wölfe fanden trotz der weiten Anreise schnell ins Spiel. Essens neuer Keeper Bastian Flott-Kucis konnte sich gleich in der Anfangsphase ein, zwei Mal sich bewähren und andeuten, dass er der gewünschte Rückhalt sein könnte.

Zuschauern freuen sich über zahlreiche Szenen vor den Toren

Die ersten 20 Minuten blieben torlos. Beiden Teams merkte man die erste harte Trainingswoche zunächst nicht an. Doch mit der Zeit häuften sich die Szenen vor den jeweiligen Toren - zur Freude der Zuschauer, die sich gut unterhalten fühlten. Knackstedt brachte die Gäste nach sehenswertem Zuspiel mit 1:0 in Front. Doch die Moskitos antworteten prompt: Alexander Komov hielt den Schläger in einen Gottwald-Schlagschuss und lenkte die Scheibe unhaltbar zum Ausgleich in die Maschen.

Das Sommerfest der Moskitos Essen lockte zahlreiche Fans zur Eishalle an den Westbahnhof. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Und wenig später sorgte eine Direktabnahme von Maksim Anton sogar für 2:1-Führung. In den letzten Drittel forcierten die Selber Wölfe noch mal das Tempo, schnürten die Moskitos häufiger ein und belohnten sich mit zwei Toren.

Die Moskitos bestreiten ihr zweites Testspiel am kommenden Freitag (20 Uhr, Westbahnhof9 gegen den Nachwuchs der Düsseldorf EG (DNL).

So haben sie gespielt

Moskitos: Flott-Kucis (Roth) – Augstkalns, Gottwald, Frick, Heyer, Hane, Behrens – Biezais, Solmanis, Komov, Anton, Dmitriew, Saccomani, Oswald, Stelzmann, Lutz, Raab.

Tore: 0:1 Knackstedt (32.), 1:1 Komov (33.), 2:1 Anton (37.), 2:2 Kolupaylo (46.), 2:3 McNeill (51.). Zuschauer: 1041.

