Mit internationaler Power greift KSV Rothe Mühle nach Titel

Essen. Bundesligist KSV Rothe Mühle hat Nationalspielerinnen aus mehreren Ländern im Kader. Auf diese Qualität ist auch das Saisonziel ausgerichtet.

Zehn Spielerinnen, vier Nationen, ein Team: Das Kanupolo-Frauenteam des Bundesligisten KSV Rothe Mühle (KRM) ist ein Mix aus vielen Nationen – mit großer Qualität. Und noch etwas Besonderes: Alle Spielerinnen sind neben dem Verein auch für die Nationalmannschaft ihrer Heimat aktiv. Jill Rutzen, Lara Robra, Sophie Nömer, Anabell Wolff und Lia Pabst spielen für Deutschland, Clotilde Lemasle und Laura Saliou für Frankreich, Cecilie Moe Weinreich und Sara Loeuw Andersen für Dänemark und Amira Konrad für Großbritannien.

Allerdings sind einige der ausländischen Spielerinnen durch Freunde, Partner oder Familie schon länger auf deutschem Boden verwurzelt, sprachlich gibt es allerdings immer noch kleine Barrieren. „Wir unterhalten uns auf Englisch. Unser Trainer redet immer in beiden Sprachen. Viele von den Mädels können aber auch schon Deutsch oder versuchen es immer wieder“, erklärt Anabell Wolff.

Kommunikation ist bei KSV Rothe Mühle kein Problem

Bei der Kommunikation gibt es also keine Probleme – weder an Land noch auf dem Wasser. „Die Kommunikation ist super, das läuft easy“, sagt Jill Rutzen. Das Training sei auch der beste Deutschunterricht, ergänzt Coach Michael Konrad. Die Abstimmung passt, was sich auch auf dem Wasser zeigt. Erst vor anderthalb Wochen hat Rothe Mühle bei den Finals 2023 in Duisburg Gold im Speed-Polo abgeräumt. In der Bundesliga, die als beste Liga der Welt gilt, läuft es ebenfalls vielversprechend.

Nach dem zweiten Spieltag liegt KRM auf Rang zwei, sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiter ACC Hamburg, den die Essenerinnen am ersten Spieltag mit 4:0 besiegt hatten. „Wir hoffen natürlich, dass wir beim nächsten Bundesliga-Spieltag da anknüpfen und weiter punkten können“, hatte Rutzen gesagt. So ganz klappte es nicht. Gegen den 1. Meidericher KC (1:1) und Coburg/Schney (3:3) gab’s ein Unentschieden, gegen Spitzenreiter Hamburg verlor KRM mit 2:3.

Die Essenerinnen sind insgesamt recht jung aufgestellt, Weinreich ist mit 29 Jahren schon mit Abstand die älteste Spielerin. Der Großteil ist um die 20 Jahre alt, die erst 15-jährige Torhüterin Lia Pabst gilt als großes Talent.

Trainer hat KSV Rothe Mühle wieder in der Erfolgsspur geführt

Chemie stimmt: Die Nationalspielerinnen Lia-Sophie Pabst und Jill Rutzen vom Kanupolo-Bundesligisten KSV Rothe Mühle. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Nicht immer stimmte die Chemie in den letzten Jahren, als die Frauen keinen Trainer hatten. „Das war auch der Grund, warum ich damals leider weggegangen bin“, erklärt Eigengewächs Rutzen, die es zwischenzeitlich zu KCNW Berlin zog. Viele Mädels sind auch zum Lokalrivalen Wanderfalke gewechselt. Inzwischen hat Rothe Mühle in Michael Konrad wieder einen Trainer. „Es ist auch wichtig, einen zu haben, der Klartext redet.“

Sportlich bringen die Spielerinnen von ihren Nationalmannschaften viele unterschiedliche Eindrücke und ein anderes Spielverständnis mit. Auffassungen, die sich im Verein vermischen und gegenseitig ergänzen. Die Schattenseite an der Aktivität auf Vereins- und Nationalebene: die hohe Belastung. Oftmals sind die Spielerinnen mehrere Wochenenden in Folge unterwegs, die Belastung muss gesteuert werden. „Irgendwann hat man das raus, wenn man das jahrelang macht“, erklärt Rutzen.

KSV Rothe Mühle will um DM-Titel mitkämpfen

Der Aufwand, den die Mädels betreiben, lasse sich gar nicht hoch genug einschätzen, meint Michael Konrad. „Sie investieren schon viel - gerade wenn sie in der Nationalmannschaft spielen.“ Für die Essenerinnen geht es in diesem Jahr noch um den Meistertitel – das ist das Ziel, sagt Konrad. In den letzten Jahren scheiterte Essen jeweils knapp. „Diesmal wollen wir es nach ganz oben schaffen. Das ist natürlich der große Traum“, meint Rutzen, im Bestfall frühzeitig einen Startplatz für die Champions League sichern.

Die deutsche Meisterschaft wird im August in Köln (9.-13.) entschieden. Im Hinterkopf dürften die Essenerinnen aber auch bereits die Europameisterschaft in Brandenburg im September haben, an der sie mit ihren Verbänden teilnehmen.

