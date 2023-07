Mit diesem Verein arbeiten Moskitos Essen nun zusammen

Essen. Oberligist Moskitos Essen holt zwei Nachwuchsspieler in den Oberliga-Kader. Für die Förderung gibt es auch einen neuen Kooperationspartner.

Die Moskitos Essen setzen in der kommenden Saison nicht nur auf auswärtige junge Spieler sondern auch auf den eigenen Nachwuchs: In Rune Raab und Jan-Lukas Häsler zählen künftig zwei U20-Spieler zum Oberliga-Aufgebot. Die beiden Eishockey-Talente wurden allerdings nicht nur am Westbahnhof ausgebildet: Der 18-jährige Raab wechselte vor fünf Jahren aus dem Nachwuchs des EC Bergisch Land Solingen in die Essener U17, der 17-jährige Häsler folgte ihm drei Jahre später, spielte allerdings parallel auch für den Nachwuchs der Ratinger Ice Aliens und der Kölner Haie.

Angreifer Raab, der bereits in der letzten Saison in zwei Spielen zum Kader der ersten Mannschaft zählte, sagt, dass für ihn „ein Traum“ in Erfüllung gehe. „Ich bin den Moskitos und Danny Albrecht sehr dankbar für die Chance, mich bei den „Großen“ entwickeln zu können und kann den Saisonstart kaum erwarten.“

Moskitos Essen investieren in die Nachwuchsarbeit

Torhüter Häsler freut sich ebenfalls über die Möglichkeit, sich bei den Profis beweisen zu können. „Ich freue mich riesig, ab August Teil des Teams zu sein. Das Vertrauen, das ich von Verein und Trainer spüre, hilft mit sehr dabei, meine Erfahrungen im ersten Senioren-Jahr zu sammeln“, erklärt er.

Da die beiden Talente in der Oberliga wohl noch nicht zu allzu vielen Einsatzzeiten kommen werden, haben sich die Moskitos mit dem Regionalligisten Neusser EV auf eine Kooperation geeinigt, „um den beiden die nötige Spielpraxis zu ermöglichen“, heißt es der Vereinsmitteilung.

Danny Albrecht begrüßt diese Lösung im Sinne der beiden Nachwuchsspieler: „Ich freue mich sehr, zwei Eigengewächse in die erste Mannschaft einzubauen. Rune hat letzte Saison schon seine ersten Schritte bei uns gemacht und mir bewiesen, dass er immer 100 Prozent und mehr gibt. Jan war auch im Training mit dabei und hat dort ebenfalls einen sehr guten Eindruck hinterlassen“, erklärt der Moskitos-Coach. „Beide werden sich in der Vorbereitung beweisen können. Zusätzlich werden sie bei unserem neuen Kooperationspartner, dem Neusser EV, Senioren-Luft schnuppern.“

Auch Neusser EV freut sich auf die Zusammenarbeit mit den Moskitos

Das Ziel der beiden müsse sein, drei Spiele am Wochenenden machen zu können, „damit sie sich entwickeln und in Zukunft eine feste Größe in der ersten Mannschaft werden können“.

Marco Piwonski, Coach des Neusser EV, blickt ebenfalls positiv auf die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns auf die Kooperation mit den Moskitos und wollen ein starker Partner werden, um Nachwuchstalenten eine Plattform zu bieten, sich zu entwickeln und so Erfahrungen und Spielpraxis zu sammeln.“

