In Basketball-Essen ist man, zumindest wenn man es mit dem einstigen Aushängeschild ETB hält, seit einigen Jahren nun schon Kummer gewohnt. Da bildete diese Saison der neuen Miners nicht die erhoffte Ausnahme - im Gegenteil. Auch diese Spielzeit endet mit einem sportlichen Abstieg, der früh besiegelt war. Das Basketball-Jahr 2019/20 verlief ohne Spannungsbogen, die Luft war früh raus. Und so ist es auch mit dem nun vorletzten Spiel, dem letzten vor heimischem Publikum: Die Schwarz-Weißen empfangen Grevenbroich in der Helmholtzhalle.

Und so nutzen die Miners die Gelegenheit, Danke zu sagen: Für dieses Spiel (19.30 Uhr, Rosastraße) ist der Eintritt frei. Ein Dankeschön, das sich in der Tat an zwei Seiten richten dürfte. Zum einen natürlich an alle die Fans, die trotz einer furchtbaren Saison das Team unterstützten. Einer Saison, in der sich ein vielleicht konkurrenzfähiger Kader auch aufgrund einer drastischen Fehleinschätzung auf der Trainerposition und zudem viel Verletzungspech überhaupt nicht als solcher präsentierte. Gleichwohl: Er war dann doch aus zu viel Lokalkolorit und zu wenig Ambition zusammengesetzt.

Zu wenig Ambitionen

Und zum zweiten ein Dankeschön an das Team selbst, allen voran die Youngster: Ihnen soll so noch einmal eine möglichst große Bühne bereitet werden. Sie hätten es verdient - allein schon im Hinblick auf das vergangene Wochenende, als die Miners zu Fünft nach Rhöndorf hatten reisen müssen. Das Team schlug sich tapfer, mehr als das. Das 63:102 - eine Randnotiz.

„Die sportlichen Ausfälle, die wir bei den Dragons zu beklagen hatten, haben uns sehr weh getan“, so Coach Dhnesch Kubendrarajah. Aber: „Unsere jungen Spieler hatten die Gelegenheit, sich auf großer Bühne zu zeigen und weiterzuentwickeln. Luca Michels, Michael Möbes, Simon Obi und Jonathan Broer haben diese Chance eindrucksvoll genutzt. Jeder von ihnen ist jetzt gefordert, seine Leistung zu Hause zu bestätigen.“ Kubendrarajah hofft aber sehr wohl, dass sein Team wieder mit mehr als nur fünf Spielern antreten kann.

Junge Spieler haben sich gut präsentiert

Und so wird am Samstag Saisonabschied gefeiert in Basketball-Essen. Es wird mal wieder ein trauriger sein. Immerhin: Die die Voraussetzungen für einen unterhaltsamen Abend sind nicht schlecht. Beide Teams können befreit aufspielen, es geht um nichts mehr. Die Miners sind lange abgestiegen, Grevenbroich hat den Klassenerhalt sicher und die Playoffs verpasst.