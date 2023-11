Miners kehren mit einer überraschenden Niederlage zurück

Tabellenführer verlor 80:100 in Salzkotten. Miners-Coach Lars Wendt akzeptiert die Niederlage und will aber nun nach vorne schauen.

Essen. Mit einer überraschenden Niederlage im Gepäck mussten die ETB Miners die Heimreise aus dem ostwestfälischen Salzkotten antreten. Der Basketball-Erstregionalligist unterlag dem Aufsteiger Accent Baskets sogar deutlich mit 80:100 – und das hatte gleich mehrere Gründe.

Die Maßgabe, mit Keith Hayes II den Schlüsselspieler der Gastgeber aus dem Spiel zu nehmen, war zwar voll aufgegangen. Doch anderen Spielern gewährten den Essenern entsprechend zu viel Raum. Ein einkalkuliertes Risiko, „wenn dann aber Spieler heiß laufen, von denen man es nicht unbedingt erwarten musste, wird es schwierig“, so Headcoach Lars Wendt. Nils Brockmeier beispielsweise, der im zweiten Viertel fünf (!) Dreier traf und so die Weichen auf Sieg für den Aufsteiger stellen sollte.

Die Ostwestfalen waren bissig und aggressiv

Des weiteren – und das wog an diesem Abend ungleich schwerer: Die Miners konnten die Intensität und Hingabe, mit denen Salzkotten gegen den Liga-Primus zu Werke ging, zu keinem Zeitpunkt matchen. Die Ostwestfalen waren bissig und aggressiv und zogen dem Favoriten damit den Zahn. „Wir sind so nicht zu einfach punkten gekommen, alles ist uns schwergefallen“, so auch Wendt.

Es war einfach ein insgesamt gebrauchter Abend! Im Schlussabschnitt kam es noch mal ganz dicke für die Miners (19:30), 22 geholte Rebounds waren ein weiterer Hinweis, dass an diesem Abend gegen eines der offensivstärksten Teams der Liga ein bisschen was gefehlt hat. Mit Justin Andrew, Bryant Allen und Dzemal Selimovic gleich drei Leistungsträger schwächere bis schwache Abende durchlebt hatten.

„Dann wird es auch für uns eng. Insgesamt war es ein verdienter Sieg für Salzkotten, das erkennen wir an.“ Die eigenen Schwächen wollte Wendt nicht zu hoch aufhängen: „Es sollte nicht passieren, es kann aber vielleicht mal. Wir wollen jetzt nach vorne schauen, Platz eins sichern.“

Salzkotten – Miners 100:80 (46:37)

Die Viertel: 17:19, 29:18, 24:24, 30:19.

Miners: Khartchenkov (20), Selimovic (11/6 Rebounds), Allen (11/6 Assists), Andrew (8/4 Assists), Westerhaus (8), Troussel (8), Schneider (6), Gäbler (4), Behr (2), Herbort (2), Wierig (dnp).

