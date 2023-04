Mesopotamia Essen: Mehr als sportliche Heimat für Geflohene

Essen. Seit 2018 ist SV Mesopotamia fester Bestandteil der Essener Fußballszene. Doch was zeichnet den Klub aus? Ein Blick hinter die Vereinskulisse.

Angefangen bei AL-ARZ Libanon Essen, über SC Werden-Heidhausen und den VfL Sportfreunde 07. Die Liste der Essener Fußballvereine ist lang: Insgesamt 75 Klubs zählen zu den Amateurfußballvereinen der Stadt. Einer von ihnen: Der SV Mesopotamia Essen.

„Eine Theorie der anthropologischen Geschichte besagt, dass die ersten Menschen aus Mesopotamien, dem heutigen Vorderasien, kommen,“ erklärt Veysel Derebasi, der seit 2022 geschäftsleitendes Vorstandsmitglied beim SV Mesopotamia ist. „Unser Name leitet sich aus dieser Theorie ab“, so der 29-Jährige. Für ihn ist der Verein ein Ort für alle. „Jeder Mensch ist in Mesopotamien Willkommen, jeder ist in unserem Verein willkommen“ – so lautet das Vereinscredo.

Mehr als nur Sport - „Wir sind wie eine zweite Familie“

Mit insgesamt 81 aktiven Mitgliedern und zwei Herren-Mannschaften ist der SV Mesopotamia seit 2018 im Essener Norden ansässig. Auf der Sportanlage des FC Karnap an der Lohwiese finden die Trainingseinheiten und Meisterschaftsspiele statt. Dabei geht es bei Mesopotamia allerdings nicht nur um Sport. Dem Kreisliga-B-Verein ist das gemeinsame Miteinander besonders wichtig. Ihr oberstes Ziel: Ein zweites Zuhause für Menschen mit Migrationshintergrund schaffen.

„Mindestens 70 unserer 81 Mitglieder haben einen Fluchthintergrund. Diese Menschen wollen wir abholen, ihnen Unterstützung bieten und ein Ort der Gemeinschaft sein“, so Derebasi. Mit sieben weiteren Vereinsmitgliedern bildet Veysel Derebasi den Vorstand des SV Mesopotamia. Dazu zählen unter anderem Civan Akbulut, als gesellschaftspolitischer Beauftragter, Deniz Öztürk und Firat Akkus als Co-Vorsitzende und Nejla Akhan, die für die Frauenabteilung zuständig ist. Ihnen ist es wichtig, mehr als nur ein Fußballklub zu sein. „Wir sind wie eine zweite Familie.“

Yilmaz Gültekin ruft 2017 die Vereinsgründung ins Leben

Die erste Idee für eine Vereinsgründung entstand 2017 durch Yilmaz Gültekin. Er engagierte sich in einer kurdisch stämmigen Freundesgruppe, die zugleich in der Essener Kommunalpolitik tätig war. Später wurde Gültekin Ratsherr der Linken in Essen und Gründungsmitglied des Fußballklubs. Die Nachfrage nach einem Verein war in diesem Kreis 2017 enorm. „Das Interesse wuchs. Wir wollten zusammen Fußball spielen und Gesellschaft haben, wussten allerdings nicht genau wie. Mit der Zeit kam die Idee einer Vereinsgründung“, so Derebasi.

Schnell überlegte man sich eine konkrete Umsetzung, sodass die Stadt Essen 2018 eine Gründung genehmigte und die erste Herrenmannschaft in den Meisterschaftsbetrieb einsteigen konnte. Seither ist im Verein viel passiert: 2020 übernahm dann Veysel Derebasi das Vorstandsamt von Yilmaz Gültekin, die Herrenmannschaft feierte in der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Saison mit dem Aufstieg in die Kreisliga B ihren größten sportlichen Erfolg. Entscheidend war dabei der 5:4-Erfolg gegen die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen. „Für uns war es ein Top-Spiel“, so Derebasi stolz.

Mesopotamia nimmt an sozialen Projekten der Akademie für Bildung und Soziales teil

Neben den klassischen Sport- und Vereinsaktivitäten engagiert sich Mesopotamia bei weiteren sozialen Projekten, an denen auch Nicht-Mitglieder des Vereins teilnehmen können. Ziel ist es, Aktivitäten außerhalb der Vereinswelt zu bieten. Zusätzlich wird der Austausch, die Integration und das Zusammensein mit Menschen ähnlicher Herkunftsgeschichten ermöglicht. An die jeweiligen Projekte gelangt der Verein über die Akademie für Bildung und Soziales (ABS), in der Gründungsmitglied Yilmaz Gültekin tätig ist. Dadurch konnten beispielsweise Spiele von Rot-Weiss-Essen besucht oder Trainingsangebote im Bereich Kampfsport wie Fitnesskickboxen umgesetzt werden.

Das plant SV Mesopotamia in Zukunft

Und wie stellt sich SV Mesopotamia seine Zukunft vor? „An oberster Stelle steht natürlich, dass unsere Mitglieder zufrieden sind und wir unser Wir-Gefühl, unsere Gemeinschaft nicht verlieren“, sagt Derebasi. Dem Verein sind die Gemeinschaft und der gute Umgang untereinander wichtiger als alles andere. Da ist auch das „Sportplatz-Problem“ halb so wild: Mesopotamia trainiert und spielt an der Lohwiese, dem Trainingsplatz des FC Karnap.

Der SV Mesopotamia bei der Hallen-Stadtmeisterschaft: Celik Riza ( li.) im Zweikampf mit Jan Redmann ( SV Borbeck ). Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Zwei Vereine, ein Trainingsplatz – die Nutzungszeiten sind genau eingeteilt. „Besonders während des Ramadans haben wir Schwierigkeiten den Betrieb aufrecht zu erhalten, da viele Mitglieder nur zu bestimmten Zeiten trainieren können. Wäre hier eine zeitliche Verschiebung möglich, hätten wir um diese Problematik herumkommen können“. Nichtsdestotrotz gibt sich der Verein mit der Teilung der Sportanlage zufrieden, „Wir teilen gerne mit Karnap“, betont Derebasi, „trotzdem haben wir den Wunsch einer Expansion.“

Die Entwicklung einer eigenen Website ist das Ziel

Dabei geht es ihm sowohl um mehr Trainingszeiten, als auch um Räumlichkeiten, die der Verein nutzen kann. Damit einhergehend soll auch die Zahl der Mannschaften wachsen: „Schön wäre die Gründung einer Ü32-Mannschaft“, sagt Derebasi. In der Vergangenheit wurde die Errichtung einer Bambinimannschaft und einer Frauenmannschaft ins Auge gefasst. Diese mussten allerdings aufgrund von mangelnder Anmeldebereitschaft und fehlender Trainingskapazitäten wieder verworfen werden.

So will der noch junge Verein seine Erfolgsgeschichte weiterschreiben und auch in Zukunft eine Heimat für Menschen verschiedener Herkunft sein. Weitere Zukunftspläne legt der Klub auf die Entwicklung einer eigenen Website, um sich entsprechend medial präsentieren zu können. Bisher können Sportinteressierte den Verein nur via E-Mail unter sv.mesopotamia@outlook.de oder per Instagram erreichen.

Die wichtigste Eckdaten – Das sind die Trainingszeiten

Wer sich für ein Probetraining der Herren-Seniorenmannschaften bei SV Mesopotamia interessiert, kann an folgenden Trainingseinheiten teilnehmen. Eine Anmeldung ist im Vorhinein nicht notwendig, Interessierte sind herzlichst eingeladen einfach vorbeizuschauen.

•Montags: 19 bis 21 Uhr

•Mittwochs: 19 bis 21 Uhr

•Freitags: 19 bis 21 Uhr

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt’s hier: Essen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen