Mega Spannung: Titelrennen ist so eng wie lange nicht mehr

Essen. In der Fußball-Bezirksliga haben noch fünf Essener Mannschaften die Chance aufzusteigen. Das Topspiel steigt am Sonntag bei der BG Überruhr.

Selten in den letzten Jahren war das Titelrennen in der Fußball-Bezirksliga so spannend wie diesmal. Vier Spieltage vor Saisonschluss beträgt der Abstand zwischen Platz eins und fünf nur vier Punkte. Die SG Schönebeck (62 Punkte), Blau-Gelb Überruhr (60), der Vogelheimer SV (60), SV Burgaltendorf (58) und DJK Sportfreunde Katernberg (58) können sich alle noch Chancen auf den Aufstieg in die Landesliga ausrechnen.

Das Top-Spiel steigt diesmal in Überruhr zwischen dem Zweiten BGÜ und dem Fünften Katernberg. Sollte die SG Schönebeck ihr Heimspiel gegen die U23 der SSVg Velbert gewinnen, wäre ein Sieg für beide Teams fast schon Pflicht. Überruhrs Trainer Murat Aksoy weiß um die Schwere der Aufgabe: „Katernberg hat eine super Offensive. Wir erwarten ein sehr schwieriges Spiel – ein Duell auf Augenhöhe. Wenn es schlecht läuft, dann sind wir am Sonntag aus dem Rennen raus. Wir werden aber alles reinhauen.“

DJK SF Katernberg will bei BG Überruhr Klasse beweisen

Auch Gäste-Coach Sascha Fischer redet nicht lange um den heißen Brei herum. Die Bedeutung der Partie sei jedem bewusst: „Für beide Mannschaften zählt nur der Sieg. Schon ein Unentschieden wäre für beide zu wenig.“ Im Hinspiel (2:2 Anm. d. Red.) habe Katernberg eine gute Leistung gezeigt. „Diesen Auftritt wollen wir bestätigen, bestmöglich mit einem besseren Ende.“

Einen Tag vor diesem Verfolgerduell könnte es – zumindest bis Sonntag – einen neuen Tabellenführer geben. Der Vogelheimer SV hat die Möglichkeit, am Samstag (16 Uhr) mit einem Sieg beim ESC Preußen die Tabellenspitze zu erklimmen und den Spitzenreiter aus Schönebeck unter Druck zu setzen. Spannung ist vorprogrammiert.

