Triathlon Mareike Eißmann gewinnt in Hamburg und fliegt nach Hawaii

Essen. Mareike Eißmann vom Triathlonclub Essen 84 gewinnt in Hamburg die Altersklasse 40 und wird Gesamtneunte. So lief es auf den jeweiligen Etappen.

Beim Triathlon in Hamburg wurden die Europameisterschaften der Profi Herren auf der Langdistanz ausgetragen. Aber auch Mareike Eißmann vertrat dort höchst erfolgreich die Farben des TRC Essen 84.

Das Schwimmen über 3,8 km (Zeit: 1:16:46 Std.) in der Binnen-Alster lief nicht ganz wunschgemäß: „Das ist einfach nicht meine Disziplin, aber nachdem ich für diesen Wettkampf einiges investiert hatte, hatte ich mir etwas mehr ausgerechnet“, sagte Eißmann. Mit der Erfahrung von etlichen Jahren im Triathlonsport konnte sie sich auf ihre Stärken verlassen, die danach anstanden. Auf dem Rad (Zeit: 5:03:50 Stunden) ging sie die 180 flachen, aber windanfälligen Kilometer bewusst konservativ an, dank einer gut ausgearbeiteten und eingehaltenen Ernährungsstrategie konnte sie aber bereits dort Druck auf die Konkurrenz ausüben.

Auf der Marathon-Strecke spielt Mareike Eißmann ihre Stärke aus

Gleich zum Start des abschließenden Marathons (Zeit: 3:09:19 Std.) merkte die Essenerin, dass die Beine noch einiges hergaben. „Da bin ich dann in die Offensive gegangen“, schildert sie ihre Strategie. „Das hohe Tempo grenzte zwar schon fast an alles oder nichts, aber der Plan ging auf, ich bin zu keinem Zeitpunkt in Schwierigkeiten geraten und bin auch nicht wesentlich langsamer geworden.“

Der verdiente Lohn: Sie siegte in der Altersklasse 40 und belegte im Gesamtklassement Platz neun. Mit dieser Leistung sicherte sie sich den begehrten Slot für die Weltmeisterschaft im Oktober in Kailua Kona auf Hawaii. Bereits qualifiziert ist ihre Clubkollegin Isabelle Hüsken, die im vergangenen Jahr aufgrund einer Krankheit nicht antreten konnte und ihren Start auf dieses Jahr geschoben hat.

