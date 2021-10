Marcel Platzek ist beim 1. FC Bocholt schon der Liebling

Marcel Platzek trifft – und der ETB Schwarz Weiß schaut nur zu, in dieser Szene Paul Voß. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Nach dem verdienten 3:0-Erfolg beim ETB Schwarz Weiß feiern die Bocholt-Fans „ihren Fußballgott“. Gastgeber kassieren noch Rot für Nguanguata.

ETB Schwarz Weiß Essen – 1. FC Bocholt 0:3 (0:3).

Als nach 80 Minuten Marcel Platzek seinen Arbeitstag am Uhlenkrug beendete, dröhnte es aus dem Bocholter Fanblock: „Marcel Platzek, Fußballgott“. Die Bocholter haben den Schlachtruf der RWE-Fans schnell adoptiert. Die 610 Zuschauer, darunter auch die RWE-Spieler Daniel Davari und Torjäger Simon Engelmann, bekamen kein spannendes Spiel geboten, weil der Ex-RWE-Stürmer schnell für klare Verhältnisse sorgte.

Schon nach vier Minuten zappelte der Ball nach seinem Kopfball im Anschluss an eine Ecke im Netz. Nach 39 Minuten war das Spiel gelaufen: Wiederum nach Ecke traf Tobias Boche nur den Innenpfosten, Platzek reagierte am schnellsten und drückte den Ball über die Linie. Als nur drei Minuten später Maurice Pluntke die allgemeine Konfusion der ETB-Abwehr in Halbzeit eins nutzte und die Kugel unter die Latte hämmerte, war das Spiel längst entschieden.

Nach dem Wechsel kam die Schwarz-Weißen etwas besser auf, ohne jedoch zu zwingenden Torchancen zu kommen. Zu allem Übel beendeten sie die Partie auch noch zu Zehnt, weil Ribene Nguanguata nach einer Notbremse (69.) die Rote Karte bekam. Eine mutige Schiedsrichter-Entscheidung, da noch drei Essener mitgelaufen waren. „Ich habe mir vorgenommen, zum Schiedsrichtergespann nichts zu sagen“, murmelte ETB-Coach Suat Tokat, aber sein Gesicht sprach Bände.

Kevin Grund traf die richtige Entscheidung

Nach der Partie mussten die beiden Ex-Essener bei den anwesenden RWE-Fans reichlich Autogramme schreiben. „Es ist immer schön, nach Essen zurück zu kommen, ich habe viele Freunde hier, sogar Mannschaftskollegen waren da“, freute sich Platzek, der nun bei elf Saisontreffern angekommen ist.

Auch Kevin Grund, der viele kluge Vorlagen dem Spiel beisteuerte, fühlt sich in Bocholt richtig wohl: „Es ist wichtig, dass es nach dem Fußball weiter geht, und ich habe definitiv den richtigen Schritt gemacht“, so Grund, der tagsüber bei Teamsport Philipp arbeitet. Beide hatten natürlich das 11:0 „ihrer“ Rot-Weissen miterlebt. Platzek bei Radio Hafenstraße, Grund (der sonst alle Spiel gestreamt hat) diesmal vor dem Liveticker. Alte Liebe rostet halt nicht.

ETB: Lübcke, Nguanguata, Voß, Maßmann, Dalyanoglu, Neuse (78. Mumcu), Alkhal (46. Prince Kimbakidila), Remmo, Romano (89. Kilav), Cissé (89. Walter), Merzagua (71. Sahin).

Tore: 0:1 Platzek (4.), 0:2 Platzek (39.), 0:3 Pluntke (42.).

Bes. Vork: Rote Karte für Nguanguata (69./Notbremse)

Zuschauer: 610.

Alle aktuellen Nachrichten und Bilder zum Sport in Essen finden Sie hier

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen