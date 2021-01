Sportler des Jahres Los geht's: Abstimmung über die Besten in Essen beginnt

Essen Essener Sportler des Jahres werden am 16. Januar im Rahmen des Sportforums der Sparkasse geehrt. Wahl läuft 14 Tage, jede Stimme zählt.

Das Sportjahr 2020 hat sich verabschiedet, aber ein wenig wird es schon noch nachhallen. Schließlich hat ja die Sparkasse Essen die Sportler-des-Jahres-Wahl wieder aufleben lassen und da beginnt an diesem Samstag die entscheidende Phase.

Nachdem eine Jury, zu der unter anderem OB Thomas Kufen und der ehemaligen Espo-Geschäftsführer Wolfgang Rohrberg gehörten, eine Vorauswahl getroffen und die jeweiligen Kandidaten für die fünf Kategorien ausgewählt hat, sind nun die Essener Bürgerinnen und Bürger gefragt.

Abstimmung läuft bis 15. Januar

Am Samstag, 2. Januar, startet das Online-Voting, an dem jeder seine ganz persönlichen Favoriten auswählen kann. Abstimmen können Sie bis zum 15. Januar auf der Seite www.sparkasse-sportforum.de. Wer sich nicht auf Anhieb entscheiden kann, findet dort auch kleine Porträts der Kandidaten, wie und weshalb sich die Athleten empfohlen haben.

Geehrt werden die Gewinner dann beim traditionellen Sportforum der Sparkasse. Aus gegebenen Anlass wird es am 16. Januar (ab 19 Uhr) kein öffentliches Beisammensein in der Sparkassen-Zentrale am Kennedyplatz geben, sondern es wird ein virtuelles Event. Die Veranstaltung wird aber live über die Facebook-Seite des Gastgebers gestreamt: mit spannenden Talkrunden und prominenten Gästen.

Sparkasse will Athleten Wertschätzung zeigen

„Gerade in diesem schwierigen Zeiten wollen wir Sportlerinnen und Sportlern, Trainern und Mannschaften die Wertschätzung geben, die sie einfach verdienen,“ freut sich Oliver Bohnenkamp, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Essen

Gerade in der Corona-Zeit ist es nicht leicht gefallen, die Kandidaten zu finden, denn es gab genug Sportlerinnen und Sportler (z. B. im Schwimmen), die sich wegen der Schutzmaßnahmen kaum oder gar beweisen konnten, so dass auch zusätzlich auf 2019 geblickt wurde. Zudem musste irgendwann ein zeitlicher Schnitt gemacht werden.

Empfehlung für das kommende Jahr

Davon ist vor allem Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen betroffen. Zum Zeitpunkt der Nominierungen war für RWE noch nicht viel erreicht und niemand konnte vorhersehen, dass die Fußballer von der Hafenstraße bis zum Jahresende eine derart imposante Erfolgsserie (ungeschlagen und in der 3. Runde des DFB-Pokals) hinlegen würden. Sie hätten es in der Tat verdient, dabei zu sein. Immerhin wird diese Leistung ganz sicher eine Empfehlung sein für die nächste Sportler-Wahl.

Sportlerin des Jahres

1. Nicole Anyomi (SGS Essen – Fußball)

2. Lisa Höpink (Startgemeinschaft Essen – Schwimmen)

3. Caroline Arft (Kanusport-Gemeinschaft Essen - Kanu)

4. Nicole Schott (Essener Jugend-Eiskunstlauf Verein)

5. Inga Ragutt (Gehörlosen Turn- und Sportverein – Beachvolleyball)

Sportler des Jahres

1. Jakob Schneider (Ruderklub am Baldeneysee)

2. Max Hoff (Kanusport-Gemeinschaft Essen)

3. Max Rendschmidt (Kanusport- Gemeinschaft Essen)

4. Ben Zwiehoff (MSV Steele – Mountainbike)

5. Marius Kusch (Startgemeinschaft Essen e.V. – Schwimmen)

Trainer des Jahres

1. Robert Berger (Kanusport-Gemeinschaft Essen)

2. Frank Petrozza (SHC Rockets Essen – Skaterhockey)

3. Markus Högner (SGS Essen – Frauenfußball)

4. Marcel Werzinger (VC Allbau Essen – Volleyball)

5. Frank Decker (TVK Kupferdreh – Rudern)

Mannschaft des Jahres

1. SGS Essen (Frauenfußball)

2. Tusem Essen (Handball)

3. SHC Rockets Essen (Skaterhockey)

4. VC Allbau (Frauenvolleyball)

5. Kettwiger RG (Frauenachter)

Newcomer des Jahres

1. Rosalie Kleyboldt (SG Essen – Schwimmen)

2. Ferdinand Dittmar (KG Essen – Kanu)

3. Ertugrul Agca (TV Dellwig – Ringen)

4. Lene Mührs (Kettwiger RG – Rudern)

5. Beke Sterner (SGS Essen – Fußball)

