Last-Minute-Elfmeter: ETB spielt 2:2, Apfeld ist unzufrieden

Nettetal Kurz vor Schluss hat der ETB Schwarz-Weiß in Nettetal den Ausgleich per Elfmeter bekommen. „Die Punkteausbeute ist zu niedrig“, so Coach Apfeld.

Zweites Spiel, zweites Remis: Der ETB Schwarz-Weiß hat am Freitagabend 2:2 (0:0) bei Union Nettetal gespielt und den Ausgleich in der letzten Minute kassiert. Ilyas Vöpel traf für den SCU vom Elfmeterpunkt. Es war eine unübersichtliche Situation im Strafraum, der Pfiff allemal ärgerlich für die Essener. „Wenn du an einem Freitagabend bei einem Auswärtsspiel in Nettetal in der 90. Spielminute einen Elfmeter gegen dich bekommst, ist das schon bitter“, so Damian Apfeld.

Der Trainer sah zuvor einen guten Auftritt, vor allem die erste Halbzeit gefiel ihm. Schwarz-Weiß erspielte sich „vier sehr gute Torchancen“, traf aber nicht. Unter anderem hatte Almedin Gusic nach fünf Minuten eine Riesenmöglichkeit. Samuel Addai knipste dann Augenblicke nach dem Wiederanpfiff, es war das 1:0 für den Gast auf dem speziellen Kunstrasenplatz in Nettetal. Acht Minuten später der Ausgleich - „das war mir ein Stückweit zu billig, wie wir das hinten verteidigen“, kritisierte Apfeld.

ETB Schwarz-Weiß: „Zwei verlorene Punkte“ am Freitagabend

Neuzugang Nico Lucas ließ das Gegentor vergessen mit seinem Treffer zur erneuten Führung (68. Minute), alles lief nach Plan - bis der Pfiff kam und Schiri Can Güzel auf Elfmeter für Nettetal entschied. Torwart Ryan Valentine erahnte die richtige Ecke sogar, doch der Schuss war zu gut platziert, keine Chance.

„Für uns waren das heute zwei verlorene Punkte. Ein Punkt ist definitiv zu wenig. Wir hatten uns schon mehr erhofft und hätten heute auch den Dreier hier verdient gehabt“, sagte Apfeld. „Die Punkteausbeute ist einfach zu niedrig. Wir müssen nun nächste Woche im Heimspiel gegen Sonsbeck auf jeden Fall einen Sieg einfahren“, fordert er.

Union Nettetal - ETB Schwarz-Weiß 2:2 (0:0)

Tore: 0:1 Addai (46.), 1:1 Falter (54.), 1:2 Lucas (68.), 2:2 Vöpel (90.).

ETB SW Essen: Valentine – Dalyanoglu (74. Corovic), Gusic, Leinweber, Weihmann – Matten, Lucas – Addai (83. Usein), Zimmerling, Cissé (79. Bosnjak) – Kesim (90. +1 Williams)

