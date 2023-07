Landesliga Niederrhein: Das ist der Spielplan 2023/24

Niederrhein. Nur noch zwei Landesliga-Staffeln gibt es am Niederrhein – jetzt wissen die Teams, auf wen sie treffen. Der Spielplan für die Saison 2023/24.

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat die Spielpläne der Landesliga-Gruppen 1 und 2 veröffentlicht – 38 Spiele warten auf die Klubs aus Essen, Mülheim, Hattingen und Velbert.

In der Gruppe 1 startet die Saison am Freitag, 4. August, 20 Uhr, mit der Partie zwischen dem ASV Süchteln und dem SC Victoria Mennrath. Einen Tag später treffen am Samstag, 5. August, der MSV Düsseldorf und der SC Düsseldorf-West im Stadtderby sowie die DJK Fortuna Dilkrath und die Holzheimer SG aufeinander, bevor am Sonntag, 6. August die restlichen Partien des 1. Spieltages ausgetragen werden.

Den vollständigen Spielplan finden Sie auf der Website des FVN.

In der Gruppe 2 finden alle Partien des 1. Spieltages am Sonntag, 6. August, statt. Hier fällt der Startschuss um 15 Uhr - nur die Partien zwischen dem SV Biemenhorst und dem FC Kray (15.15 Uhr) sowie dem FSV Duisburg und Blau-Weiß Mintard (15.30 Uhr) werden später angepfiffen.

Gruppe 1 - 1. Spieltag

Freitag, 4. August, 20 Uhr

ASV Süchteln - SC Victoria Mennrath

Samstag, 5. August, 16 Uhr

MSV Düsseldorf - SC Düsseldorf-West

Samstag, 5. August, 18 Uhr

DJK Fortuna Dilkrath - Holzheimer SG

Sonntag, 6. August, 15 Uhr

SC Velbert - SV 09/35 Wermelskirchen

1. FC Viersen - SG Unterrath

1.FC Monheim - Cronenberger SC

VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler - ASV Mettmann

Sonntag, 6. August, 15.30 Uhr

VfB 03 Hilden II - VSF Amern

DV Solingen - FC Remscheid

TuRU Düsseldorf - SC 1911 Kapellen-Erft

Gruppe 1 - 2. Spieltag

Mittwoch, 9. August, 20 Uhr

ASV Mettmann - 1.FC Monheim

Cronenberger SC - 1. FC Viersen

SG Unterrath - TuRU Düsseldorf

SC 1911 Kapellen-Erft - SC Velbert

SV 09/35 Wermelskirchen - DV Solingen

FC Remscheid - ASV Süchteln

SC Victoria Mennrath - VfB 03 Hilden II

VSF Amern - DJK Fortuna Dilkrath

Holzheimer SG - MSV Düsseldorf

SC Düsseldorf-West - VfL Viktoria Jüchen-Garzweiler

Gruppe 2 - 1. Spieltag

Sonntag, 6. August, 15 Uhr

SV Hönnepel-Niedermörmter - 1. FC Lintfort

VfB Frohnhausen - VfB Speldorf

PSV Wesel-Lackhausen - DJK Arminia Klosterhardt

SF Niederwenigern - SG Essen-Schönebeck

SGE Bedburg-Hau - SpVgg Steele 03/09

SV Budberg - BW Dingden

ESC Rellinghausen - SV Scherpenberg

Spvgg. Sterkrade-Nord - SF 97/30 Lowick

Samstag, 6. August, 15.15 Uhr

SV Biemenhorst - FC Kray

Sonntag, 6. August, 15.30 Uhr

FSV Duisburg - DJK Blau-Weiß Mintard

Gruppe 2 - 2. Spieltag

Mittwoch, 9. August, 20 Uhr

FC Kray - SV Hönnepel-Niedermörmter

DJK Blau-Weiß Mintard - SV Budberg

BW Dingden - SGE Bedburg-Hau

SpVgg Steele 03/09 - SF Niederwenigern

SG Essen-Schönebeck - PSV Wesel-Lackhausen

DJK Arminia Klosterhardt - VfB Frohnhausen

VfB Speldorf - SV Biemenhorst

1. FC Lintfort - ESC Rellinghausen

SV Scherpenberg - Spvgg. Sterkrade-Nord

SF 97/30 Lowick - FSV Duisburg

