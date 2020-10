Krayer wollen sich gegen Bocholt nicht kampflos ergeben

FC Kray – 1. FC Bocholt (Do., 19 Uhr, KrayArena). Für die Krayer ist diese Partie ein echtes Bonusspiel, gegen den souveränen Tabellenführer wäre alles andere als eine Niederlage eine Überraschung, aber das Team von Dennis Brinkmann wächst ja bekanntlich mit seinen Aufgaben. Und die ist nicht von Pappe: Von 27 möglichen Punkten hat der Spitzenreiter immerhin 25 eingefahren, nur gegen Ratingen 04/19 gab es ein 2:2. Gefahr droht den Gastgebern aber vor allem im Defensivbereich, da neben den Langzeitverletzten nun auch noch das etatmäßige Innenverteidiger-Paar Emir Alic und Giro Tomasello ausfallen wird.

Das Training konnte nur eingeschränkt durchgeführt werden

“Wir werden umbauen müssen, Christian Büttner und Ikrami Olatunji werden die Innenverteidigung bilden. Wir müssen aus der Situation das Beste machen, wichtig wird sein, unsere guten Phasen, die wir bisher immer hatten, möglichst über 90 Minuten auf den Platz zu bringen, dann haben wir auch gegen eine Mannschaft wie Bocholt eine Chance”, glaubt Krays Coach an sein Team. Zu allem Überfluss konnte die Mannschaft, bedingt durch den Streik im öffentlichen Nahverkehr auch nur beschränkt trainieren und musste mit einer Einheit am Mittwoch Vorlieb nehmen. Ein Wiedersehen wird es für die Krayer Zuschauer mit Philip Meißner und Timur Karagülmez geben.

Union Nettetal - Spvg Schonnebeck (19.30 Uhr, Christian-Rötzel-Kampfbahn). Die Spielvereinigung Schonnebeck hat derzeit keine Zeit zum Durchatmen. Nach der Corona-Zwangspause stehen für die Schwalben gleich zwei englische Wochen in Folge an. Nun geht es am Donnerstag zu Union Nettetal. Ein unangenehmer Gegner, wie Trainer Dirk Tönnies befindet: „Sie sind sehr heimstark, dort sind viele Emotionen und außerdem haben sie bereits dem 1. FC Monheim einen Punkt abgenommen. Unter den Umständen wäre mir ein schmutziger Sieg auch recht.“

Dombayci und Reimann müssen weiterhin passen

Für die Spieler sei es schließlich auch nicht angenehm, nach einem Arbeitstag noch 80 km zu einem Auswärtsspiel zu tingeln. „Wir haben den Anspruch, auch fußballerisch zu überzeugen. Wenn es anders aussieht, kann man den Jungs das verzeihen. Orhan Dombayci und Arian Reimann müssen weiterhin passen, Emre Kilav fehlt krank. Offen hält sich Tönnies derweil, die eine oder andere Position zu rotieren, zumal es bis Nikolaus nur eine spielfreie Werkwoche für die Schonnebecker gibt. „Es wird knackig und da werden wir in den kommenden Wochen auch genauer hingucken, wer einen müden Eindruck macht. Die eine oder andere Änderung dürfte es schon geben.“