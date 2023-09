Kray gegen die SGS: Trendwende oder Trendbestätigung?

Dennis Wibbe, Dennis Czok, Sebastian Bodwell und Nabil El-Hany waren zuletzt im Aufwärtstrend – die SGS will in Kray nachlegen und überraschen.

Essen. Der FC Kray trifft auf die SGS, das ist ein richtungsweisendes Derby – wir haben die Trainer gefragt, was sie von ihren Mannschaften erwarten.

Die ersten Rückschläge, die setzte es zuletzt. Top war der FC Kray gestartet, dann folgten zwei überraschende Niederlagen: 1:2 gegen Aufsteiger Speldorf, 1:3 bei Arminia Klosterhardt. „So wird es nicht reichen“, kritisierte Trainer Sebastian Amendt.

Selbstvertrauen tankte der Oberliga-Absteiger im Kreispokal gegen Burgaltendorf, nur drei Tage später geht es mit einem richtungsweisenden Landesliga-Derby weiter. An diesem Sonntag (15 Uhr) trifft der Siebte auf die SG Schönebeck, die zuletzt erstarkte – zwei Teams, zwei unterschiedliche Trends also.

FC Kray: Im Pokal lief es gut

„Wir wollen mit derselben Leidenschaft und Begeisterung wie gegen Burgaltendorf auftreten“, fordert Amendt. „Wenn uns das gelingt, dann bin ich sehr positiv gestimmt, dass wir an die erfolgreichen Spiele vom Saisonanfang anknüpfen können.“

Die Gäste haben derweil in der Kray-Arena nichts zu verlieren. Der Bezirksliga-Meister ist der Außenseiter und kann nur überraschen. Nach den Erfolgserlebnissen hat SGS-Coach Olaf Rehmann eine positive Stimmung in der Mannschaft wahrgenommen. „Wir freuen uns natürlich über den aktuellen Trend und über die bisherige Punkteausbeute. Uns ist aber auch bewusst, dass jedes Spiel eine Herausforderung ist“, sagt er.

Vor der Aufgabe in Kray hat Rehmann Respekt, trotzdem überwiegt die Vorfreude: „Im FC Kray wartet einer der Vereine mit dem höchsten Budget auf uns. Wir werden versuchen, uns so teuer wie möglich zu verkaufen und eventuell auch etwas Zählbares mitzunehmen, wissen aber auch, dass wir dafür einen sehr guten Tag erwischen müssen.“

Rellinghausen und Steele sind gefordert

Parallel zum Derby zwischen Kray und Schönebeck trifft der VfB Frohnhausen auf den SV Budberg. Die „Löwen“ möchten nach dem 7:0-Kantersieg aus der Vorwoche beim FSV Duisburg nun an der heimischen Raumerstraße nachlegen. „Wir wollen uns in der Tabelle weiter freischwimmen“, betont Trainer-Urgestein Issam Said.

Schlechter sieht es tabellarisch für den ESC Rellinghausen und die SpVgg Steele aus. Beide Landesligisten stecken mit nur sieben Punkten aus acht Partien unten fest. Während Rellinghausen beim Heimspiel gegen Blau-Weiß Mintard die Trendwende anpeilt, gastiert Steele beim 1. FC Lintfort. Die Mintarder haben sich jüngst von Trainer Guido Contrino getrennt und das erste Spiel danach mit 4:2 gewonnen. Ein Nachfolger von Contrino ist noch nicht gefunden. Geschäftsführer Werner Gorgs bezieht auch die Mannschaft in die Suche nach einem neuen Coach mit ein. Ein Missverständnis auf der Bank wolle er unbedingt vermeiden.

