FC Essen-Kray bleibt zum siebten Mal in Folge sieglos

Der FC Kray bleibt zwar auch im siebten Spiel in Folge sieglos, doch Trainer Philip Kruppe konnte dem 0:0 im Heimspiel gegen den 1. FC Kleve dennoch etwas Positives abgewinnen: „Unterm Strich würde ich sagen, dass es ein gerechtes Ergebnis ist. Es ist ein Stück weit dem Spielverlauf entsprechend. Die zweite Halbzeit war relativ ereignisarm, aber ich bin nicht böse drum, weil wir hinten nichts zugelassen haben.“

Für den Verein von der Buderusstraße war es schließlich auch das erste Mal seit dem 4:0-Sieg am fünften Spieltag in Niederwenigern, dass in einem Liga-Spiel hinten die Null stand. „Ich habe als Trainer viele Dinge gesehen, die ich gut fand und bin auch froh, endlich mal wieder kein Gegentor bekommen zu haben. Ich sehe in diesem Ergebnis einen Teilerfolg.“ Schließlich sei Kleve auch keine „Kirmestruppe“. Aber Kritik gab’s auch: „Wir haben uns im Spiel nach vorne zu wenig klare Chancen erarbeitet und uns im Kleinklein verzettelt.“

Kommende Woche geht es für den FCK zu Union Nettetal. Ein wichtiges Spiel zum Jahresabschluss, schließlich hätte die Kruppe-Elf die Möglichkeit, die Abstiegsplätze noch weiter auf Distanz zu halten. Diesen Blick hat der Krayer Coach schließlich nie verloren und hat sich vom starken Saisonstart nie blenden lassen. Kruppe: „Wir haben die Latte durch die ersten Spiele sehr hoch gelegt und neigen nun dazu, solche Ergebnisse als Enttäuschung wahrzunehmen, auch wenn es keine ist.“

Bei Nettetal gehe es also darum, ein erfolgreiches Jahr 2019 mit drei Punkten zu vergolden. „Das wäre doppelt wichtig“, sagt Kruppe. „Dann könnten wir noch beruhigter in die Winterpause gehen.“

Kray: Delker - Dalyanoglu (55. Nguyen Nhu), Tomasello, Niedzicki, Talas (78. N. Köhler) - Kehrmann, Rami, Barra, Elouriachi - Schmidt, Bouchama. Zuschauer: 150.