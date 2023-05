Kornelia Ruthenbeck kehrt mit dem Senioren-Titel heim

Ahrensburg. Finalsieg im Gemischten Doppel Ü65 mit Manfred Nieswand. Ruth Schneider siegte im Einzel Ü80 gegen die Vize-Weltmeisterin Heidi Wunner.

Bei den Deutschen Einzel-Meisterschaften der Seniorinnen und Senioren in Ahrensburg (Hamburg) erzielten die Essener Teilnehmerinnen am ersten Mai-Wochenende wieder einmal hervorragende Ergebnisse. Herausragend ist sicherlich der erste Platz von Kornelia Ruthenbeck (SG Steele) mit Manfred Nieswand (Schwalbe Bergneustadt) im Gemischten Doppel Ü65.

Aber auch der dritte Platz von Ruth Schneider (SG Steele) im Einzel der Seniorinnen 80 kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, gewann Ruth Schneider doch im Viertelfinale die Revanche gegen die amtierende Vizeweltmeisterin Heidi Wunner (SV Rheinbreitbach) knapp mit 11:8 im entscheidenden fünften Satz. Im Halbfinale unterlag sie dann gegen Lore Eichhorn (TV Schwetzingen) mit 0:3.

Gemeinsam mit ihrer Partnerin Gisela Fiedler (TSV Katzwang) holte Ruth Schneider eine weitere Silbermedaille im Doppel der Seniorinnen 80 und avancierte damit zur erfolgreichsten Essener Teilnehmerin dieser Deutschen Meisterschaften.

Schon zwei Wochen zuvor hatten die Steeler Damen bei den Westdeutschen Mannschaftsmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren in Warstein geglänzt. Kornelia Ruthenbeck gewann dort mit ihrer Partnerin Kober vom TTC Holzwickede in der Klasse Seniorinnen 50 gegen die deutlich jüngere Konkurrenz die Bronzemedaille, während Monika Hußmann und Ruth Schneider in der Klasse Seniorinnen 70 von dem siegreichen Team von Rhenania Königshof knapp mit 2:3 unterlag und die Silbermedaille errang.

Alle Nachrichten aus dem Essener Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen