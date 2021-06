Kontaktsport: Hier fällt die Testpflicht schon Freitag weg

Masken runter - jetzt wird wieder gespielt! In ganz NRW können in diesen Tagen Fußballmannschaften nach mehr als einem halben Jahr Pause in den ganz normalen Trainingsbetrieb starten – vorerst allerdings nur mit Testpflicht.

Ruhrgebiet. Die Corona-Zahlen in NRW sinken weiter, dadurch folgen die nächsten Lockerungen, auch im Mannschaftssport – aber noch nicht in allen Städten.

Mit der neuen Corona-Schutzverordnung Ende Mai stellte die Landesregierung NRW neue Anforderungen an Sportvereine, die für einige Mannschaften sogar eine Verschärfung der Regeln bedeuteten: Festgelegt ist, dass Kontaktsport auch unter freiem Himmel nur mit Test erlaubt ist – bis sowohl die 7-Tage-Inzidenz (gemeldete Infektionen pro 100.000 in einer Woche) in einer Stadt oder in einem Kreis als auch im Land NRW stabil unter 35 liegt.

Das ist jetzt tatsächlich in mehreren Städten der Fall. Am vergangenen Freitag fiel die NRW-Inzidenz erstmals unter die Marke von 35 und blieb dort – Mittwoch ist also der fünfte Werktag, an dem das gilt. In allen Städten und Kreisen der Inzidenzstufe 1 fällt damit ab dem übernächsten Tag (Freitag) die Testpflicht beim Kontaktsport weg.

Testpflicht beim Kontaktsport: Hier gelten ab Freitag neue Regeln

Bislang durften zum Beispiel an Fußball- oder Handballtrainingseinheiten nur Spielerinnen und Spieler mit einem mindestens 48 Stunden alten negativen Corona-Test teilnehmen (und Genesene und Geimpfte).

Diese Testpflicht fällt ab Freitag in folgenden Städten und Kreisen weg: Borken, Coesfeld, Düren, Ennepe-Ruhr-Kreis, Essen, Euskirchen, Heinsberg, Herford, Minden-Lübbecke, Münster, Oberhausen, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis, Soest, Steinfurt, Viersen, Wesel.

Weitere könnten folgen:

Zum Beispiel in Mülheim, Bottrop und in Herne etwa lag die Inzidenz am Mittwoch den fünften in Werktag in Folge unter 35 – auch hier gelten ab Freitag die entsprechenden Lockerungen, sobald offiziell vom Land bestätigt.

und in etwa lag die Inzidenz am Mittwoch den fünften in Werktag in Folge unter 35 – auch hier gelten ab Freitag die entsprechenden Lockerungen, sobald offiziell vom Land bestätigt. Im Kreis Recklinghausen (vier Werktage) wäre es am Samstag so weit, falls der Wert nicht wieder über 35 steigt.

(vier Werktage) wäre es am Samstag so weit, falls der Wert nicht wieder über 35 steigt. InBochumgilt ab Freitag die Inzidenzstufe 2. Seit Dienstag liegt die Inzidenz aber schon unter 35, so dass die nächsten Lockerungen schnell folgen könnten. Wenn die Inzidenz bis Samstag unter 35 bleibt (und auch in Gesamt-NRW nicht wieder steigt), würde die Testpflicht beim Kontaktsport in Bochum ab dem kommenden Montag entfallen.

Inzidenzstufe 1: Diese Regeln gelten für den den Sport

In der Inzidenzstufe 1 gelten für den Sport folgende Regeln:

Kontaktspor t ist mit bis zu 100 Personen erlaubt.

t ist mit bis zu 100 Personen erlaubt. Für Kinder-Training gilt: 25 Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren und zwei Aufsichtspersonen können ohne Test trainieren.

gilt: 25 Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren und zwei Aufsichtspersonen können ohne Test trainieren. Kontaktfreier Sport ist draußen sogar ganz ohne Personenbegrenzung möglich, ein Corona-Test wird nicht benötigt. Drinnen gibt es ebenfalls keine Maximal-Anzahl, allerdings muss der Mindestabstand eingehalten werden.

ist draußen sogar ganz ohne Personenbegrenzung möglich, ein Corona-Test wird nicht benötigt. Drinnen gibt es ebenfalls keine Maximal-Anzahl, allerdings muss der Mindestabstand eingehalten werden. Draußen dürfen mehr als 1000 Personen zuschauen, begrenzt ist das allerdings auf höchstens 33 Prozent der vorhandenen Sitzplatz-Kapazität. Die Zuschauer müssen einem Sitzplan klar zugeordnet werden können. Bei einer dauerhaften NRW-Landesinzidenz von 35 und niedriger, müssen Zuschauer auch in Innenräumen keinen Corona-Test mehr vorweisen.

begrenzt ist das allerdings auf höchstens 33 Prozent der vorhandenen Sitzplatz-Kapazität. Die Zuschauer müssen einem Sitzplan klar zugeordnet werden können. Bei einer dauerhaften NRW-Landesinzidenz von 35 und niedriger, müssen Zuschauer auch in Innenräumen keinen Corona-Test mehr vorweisen. Für das Schwimmtraining im Freibad ist ebenfalls kein negativer Corona-Test mehr nötig. In der Halle allerdings schon.

ist ebenfalls kein negativer Corona-Test mehr nötig. In der Halle allerdings schon. Fitnessstudios dürfen dann auch wieder HIIT, also hochintensives Ausdauertraining, mit bis zu 15 Personen anbieten, Voraussetzung ist eine entsprechende Lüftung oder viruzid wirkende Filter. (nal/phz)

