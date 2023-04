Knappmann verlässt den FC Kray – Wechsel zu Oberliga-Topteam

Fußball in Essen

Essen. Kray-Beben: Christian Knappmann verlässt den FCK und geht zum TuS Bövinghausen. Mit dem Großkreutz-Klub kann er in die Regionalliga aufsteigen.

Christian Knappmann hat den FC Kray verlassen und den westfälischen Oberligisten TuS Bövinghausen übernommen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Für den ehemaligen Profi-Stürmer ist es die dritte Trainerstation in der laufenden Saison. Im Sommer 2022 trainierte er noch den Landesligisten Blau-Weiß Mintard, dann ging er zum FC Kray in die Oberliga Niederrhein – jetzt hat er die Chance, mit Bövinghausen in die Regionalliga West aufzusteigen.

Regionalliga statt Landesliga? Knappmanns Chance

Die Dortmunder, bei denen Kevin Großkreutz im Kader steht, sind punktgleich mit dem SC Paderborn II Tabellendritter. Erster ist Preußen Münsters U23 und die dürfte nicht aufsteigen, wenn sie Meister wird – selbst dann nicht, wenn die SCP-Erste in die dritte Liga geht.

Somit ist der Schritt von Kray nach Bövinghausen einer nach vorne für Knappmann: Statt Landesliga in der Saison 2023/24, denn Kray steht im Tabellenkeller, winkt die Regionalliga. (juh)

