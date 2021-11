Kleine Erfolgsserie der Tusem-Reserve ist vorerst beendet

Nach sechs Spielen mit 11:1-Punkten kassierte das Weisz-Team gegen Longerich eine 34:37-Niederlage. MTG Horst hält Anschluss ans Mittelfeld.

3. Liga

Tusem II - Longericher SC Köln 34:37 (14:19). Gegen die Gäste aus der Kölner Vorstadt endete zunächst die Erfolgsserie der Zweitvertretung des Tusem nach sechs Spielen mit 11:1 Punkten. Die Essener liegen damit weiter auf Rang neun und verpassten zum Abschluss der Hinrunde den Sprung auf die Nicht-Abstiegszone der Positionen drei bis sechs. Es war der von Trainer Nelson Weisz angekündigte starke Gegner, der vor allem in der ersten Halbzeit dominierte.

Die Gäste gingen durch Benjamin Richter (2.) in Front. Jonas Kämper und Alexander Telohe (3./4.) sorgten mit ihren Treffern für die einzige Führung des Tusem. Die Gäste mit ihrem schnellen Umschaltspiel und dem wurfgewaltigen Rückraum übernahmen jedoch zunehmend die Initiative. Sie führten über 7:3 (11.) mit 9:5 erneut durch den achtfachen Torschützen Benjamin Richter.

Die Essener Deckung hatte kaum ein Mittel, die Kölner Angriffswellen unter Kontrolle zu bringen. Torwart Julian Borchert, der machtlos gegen die Longericher „Scharfschützen“ zu sein schien, wurde zu diesem Zeitpunkt gegen Lukas Stumpf ausgewechselt. Der Effekt verpuffte aber schnell, da Stumpf ebenfalls mit wenigen Ausnahmen nur den Ball zum nächsten Mittelangriff befördern konnte.

Die Gäste machten weiter Druck, bauten den Vorsprung auf 14:9 (24.) aus und brachten die Fünf-Tore-Führung mit in die Pause. An der Tordifferenz änderte sich auch in der zweiten Halbzeit zunächst wenig. Beim 32:25 in der 47. Minute schien die Entscheidung gefallen zu sein. In der Schlussphase bewies der Tusem jedoch Kampfgeist und Moral. Mit einem 7:1-Lauf machten es Nils Homscheid (3), Jona Reidegeld, Alexander Telohe sowie Lukas und Jonas Ellwanger drei Minuten vor dem Schlusspfiff noch einmal unerwartet spannend. Die Sensation blieb allerdings aus.

Nils Homscheid als sicherer Siebenmeter-Schütze

Nils Homscheid erwies sich als sicherer Siebenmeter-Schütze. Er schloss seine neun Versuche alle erfolgreich ab. Nelson Weisz war mit seiner Defensive gar nicht zufrieden: „19 Tore in einer Halbzeit sind einfach zu viel. Wir haben keinen Zugriff auf den Longericher Angriff bekommen. Das konnten wir im Angriff aufgrund zu vieler technischer Fehler nicht kompensieren, die Longerich sofort bestrafte. Nach dem Wechsel klappte es mit der offensiven 3:2:1-Deckung besser. Aber erst nach der letzten Auszeit und der Rückkehr zur 6:0 Abwehr konnten wir das Spiel fast kippen.“

Tusem: Borchert, Stumpf, Solbach-Domingo; J. Ellwanger (2), Telohe (5), Kämper (2), Reidegeld (3), F. Neher (3), Homscheid (11), Schmidt (1), Engels, Lewandowski (1), Stumpf (3), J. Weis (1), Buschaus, L. Ellwanger (2).



Verbandsliga

MTG Horst - HSG Mülheim/Styrum 26:21 (13:10). Die MTG konnte mit dem Sieg den Anschluss an das Mittelfeld wieder herstellen. Für den Horster Sprecher Carsten Stepping war es kein gutes Spiel: „In vielen Phasen haben wir uns dem Niveau des Gegners angepasst und lagen in der ersten Viertelstunde meistens mit einem Tor im Rückstand. Danach hatten wir uns besser auf die Mülheimer eingestellt. Wir setzten uns auf 15:10 ab, hatten beim 22:20 (54.) aber kurzfristig einige Probleme. In der Schlussphase setzten wir uns dann auf 26:20 ab.“ Ein Sonderlob von Trainer Maik Paulus ging in Richtung Paul Griese, der trotz Manndeckung zwölf Tore erzielte. Einziger Wermutstropfen war die Verletzung von Philipp Anhalt

MTG Horst: Griese (12); Bajorat, Syperek (je 3); Kurowski, Parr, Bergander (je 2); Anhalt, T. Griese.

Haaner TV - ETB 24:26 (10:12). Der ETB feierte den ersten Auswärtserfolg nach 2 1/2 Jahren. In dem zunächst zerfahrenen Spiel traf der ETB-Angriff vor allem die Hallenwand über dem Haaner Tor. Stark dagegen die Deckung der Schwarz-Weißen, die die Gastgeber zu einfachen Ballverlusten zwang. Die Torausbeute blieb auf beiden Seiten allerdings gering. Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie auch offensiv etwas an Fahrt auf. Die Gäste setzten sich bis zur 45. Minute mit gutem Umschaltspiel auf 16:20 ab. Führungsspieler Lars Dressler erzielte selbst sechs Treffer und setzte seine Mitspieler immer wieder gut in Szene. Herausragend auch Torwart Anes Guembri, der u.a. vier Siebenmeter der Gastgeber hielt.

Tore ETB: Dressler, Offermann (je 6), Kuth (4), Schulze, Carl Vogt (je 4), Jetter, Grammon.

Am Mittwoch empfängt der ETB um 20.30 Uhr in der Halle des Helmholtz Gymnasiums zum vorgezogenen Spiel den LTV Wuppertal.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt’s hier: Essen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen