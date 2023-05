Das müssen Wanderfalke und Rothe Mühle besser machen

Essen. Die Bilanz nach dem ersten Spieltag der Kanupolo-Bundesliga ist aus Essener Sicht ernüchternd. Das sagen die Verantwortlichen der beiden Vereine.

Mit großen Ambitionen sind KSV Rothe Mühle (KRM) und KG Wanderfalke (KGW) in die neue Kanupolo-Bundesliga gestartet, erfüllen konnten die Essener die Erwartungen am ersten Spieltag jedoch nicht. Viel wechselhafter hätte der Auftakt wohl kaum laufen können. Neben überzeugenden Siegen setzte es teilweise krachende Niederlagen. Die ernüchternde Bilanz: Nach den ersten fünf Spielen belegen KRM und KGW (beide sechs Punkte) die Plätze sieben und acht.

„In den letzten Jahren hatten wir die Ausgangslage, dass wir von Anfang an vorne waren und schauen mussten, dass wir die Verfolger ein bisschen auf Distanz halten“, erklärt KRM-Coach Michael Konrad. „Jetzt ist unsere Ausgangslage deutlich schlechter. Wir können uns nicht noch so einen Spieltag erlauben, an dem wir die Punkte verschenken.“ Das große Problem des deutschen Vizemeisters: „Wir haben es in den Spielen, in denen wir Unentschieden gespielt haben, nicht geschafft, die Führung über die Zeit zu bringen.“

KSV Rothe Mühle verliert Essener Derby gegen KG Wanderfalke mit 3:7

Gegen die Mülheimer Kanu- und Ski-Freunde führte Rothe Mühle bereits mit 3:1, gegen die Wassersportfreunde Liblar mit 4:2 – Nachlässigkeiten in den Schlussminuten kosteten jeweils Punkte. Am ersten Turniertag in Liblar besiegte KRM das Schlusslicht Bergheim mühelos mit 7:1, einen Tag später blamierte sich Rothe Mühle dann im Derby gegen Wanderfalke mit einer 3:7-Niederlage. „Das war auch mit Abstand unsere schlechteste Leistung“, haderte Konrad.

Dass die Essener zum Abschluss des Spieltags ihren besten Auftritt ablieferten und dem Deutschen Meister 1. MKC Duisburg nach zweimaliger Führung immerhin einen Punkt abnehmen konnten, milderte die Enttäuschung nur bedingt. „Da konnten wir aber etwas Selbstvertrauen tanken“, so Konrad. „Wir stehen jetzt natürlich schon ein bisschen unter Druck. Das erste große Ziel, sich den ersten Hauptrundenplatz für die Champions-League-Qualifikation zu sichern, können wir eigentlich schon abhaken.“

KG Wanderfalke zeigt mitunter katastrophale Leistung

Ganz so weit denkt die KG Wanderfalke nicht, aber auch die Werdener hatten sich vorgenommen, gleich ganz oben mitzumischen. Dass KGW davon noch ein gutes Stück entfernt ist, offenbarte sich vor allem in zwei Spielen: Bei der 1:6-Klatsche gegen Mülheim und dem 0:5-Debakel gegen Liblar sei man „zerstört“ worden, räumte KGW-Kapitän Lukas Körner ein. „Das waren katastrophale Leistungen – völlige Aussetzer.“

Gegen Meiderich (1:2) sah es zwar über weite Strecken sehr gut aus, für Punkte reichte es allerdings nicht – anders als gegen Bergheim (7:1) und im Derby gegen Rothe Mühle. „Der Derbysieg war so eine Teamleistung, wie wir sie im Vorjahr auf der deutschen Meisterschaft hingelegt haben. Dass wir das so am ersten Spieltag immerhin in zwei Spielen aufs Wasser gebracht haben, lässt hoffen“, erklärt Körner.

Sonst waren die Wanderfalken stets der Underdog im Derby, in diesem Jahr könnte sich KGW zu einem echten Konkurrenten entwickeln. „Der Derbysieg tat jetzt einfach gut.“ Insgesamt sei man aber „echt ernüchtert“. „Es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Neun bis zehn Punkte hätten wir schon holen müssen.“

Die Essener Ergebnisse am ersten Spieltag

KRM – Wfr. Liblar 4:4, KGW – KPP Bergheim 7:1, KRM – KPP Bergheim 7:1, KGW – Mülheimer KSF 1:6, KRM – Mülheimer KSF 3:3, 1. MKC Duisburg – KGW 2:1, KRM – KG Wanderfalke 3:7, KRM – KGW 3:7, MKC Duisburg – KRM 2:2, KGW – Wfr. Liblar 0:5.

