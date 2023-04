KG Essen schickt sechs Asse zu den Weltcup-Regatten

Essen. Der Bundestrainer-Rat hat nach den zwei Sichtungen den Nationalkader nominiert. Diese Aktiven von der KG Essen werden sich international stellen.

Nach Abschluss der beiden Sichtungen herrscht Gewissheit: Sechs Aktive der KG Essen haben die nationale Hürde genommen und sich für die erweiterte Nationalmannschaft qualifiziert, die sich nun der internationalen Konkurrenz stellt. Es sind sogar weitere Nominierungen möglich. Der Trainerrat des Deutschen Kanu-Verbandes hat für das vorläufige A-Team fünf Asse aus Essen nominiert dazu hat Jonas Borkowski seinen Platz im U23-Team sicher.

Mit Max Rendschmidt, Tobias-Pascal Schultz und Nico Paufler werden drei Essener Kajakfahrer bei der ersten internationalen Qualifikation, dem Weltcup im ungarischen Szeged, dabei sein. Alle drei hatten durch die A-Finalteilnahme auf den geforderten Strecken ihre Ambitionen untermauert. Rendschmidt hatte mit dem Sieg über 250m sowie Paufler mit Platz eins über 1000m Duftmarken gesetzt. Wie die Einsatzkonzeption in Szeged aussieht, wird sich in der direkten Vorbereitung ergeben.

KG Essen: Jonas Borkowski könnte beim Weltcup in Polen starten

Nur zwei Wochen später steht der Weltcup in Posen/Polen auf dem Programm. Nach seinen erstklassigen Ergebnissen wurde Jonas Borkowski in seinem ersten Leistungsklasse-Jahr durchgewunken für das U-23-Team und wird bei der U23-WM starten. Er könnte auch in Posen zum Einsatz kommen. Ein ganz großer Erfolg für den jungen KGE-Kanuten. Im Zuge noch zu erbringender Leistungstest werden ferner Tim Dietzler und Jan-Peter Graf die Möglichkeit haben, noch auf den U23-Zug aufzuspringen.

Allen Grund zur Freude hat auch Enja Rößeling. Nach ihren Ergebnisse bei der Sichtung kam der Trainerrat nicht an ihr vorbei und normierte sie für das vorläufige A-Team. Eindrucksvoll, wie sich die 1000m-Spezialistin des Vorjahres auf der olympischen 500m-Distanz verbesserte. Sie belegt Platz drei hinter Jule Hake (Lünen), die am Bundesstützpunkt am Baldeneysee trainiert, sowie Paulina Paszek (Hannover). Sie lag am Ende sogar auf einem starken vierten Platz in der Gesamtrangliste.

Und das, obwohl sie vor der zweiten Sichtung akute Problemen mit einem Finger hatte, die der Physiotherapeut noch rechtzeitig zum Start beheben konnte. Nach einer nicht optimalen Sichtung atmet Caroline Arft auf. Auch sie wurde ins Weltcup-Team für Szeged berufen und ist dort für einen Start im Einerkajak über 200m vorgesehen. Sicher keine leichte Aufgabe, aber eine weitere Chance, sich zu empfehlen.

